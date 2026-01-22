Francesco Pio Esposito KEYSTONE

L'Inter è stato battuto dall'Arsenal a San Siro, per 3 a 1, senza appello. Tra le fila dei nerazzurri, a brillare, è stato Pio Esposito, subentrato a Lautaro nel secondo tempo. I tifosi inglesi sono impazziti per lui.

Hai fretta? blue News riassume per te L'Inter è stato battuto a San Siro dall'Arsenal per 3 a 1 in Champions League.

Nel secondo tempo, Pio Esposito ha sostituito il capitano dei nerazzurri Lautaro Martinez.

Il 20enne ha sfiorato il gol infondendo rinnovata energia alla squadra di Chivu, opposta alla capolista di Champions e della Premier League.

I tifosi dei Gunners hanno subito notato e apprezzato il numero 9 dell'Inter, apprezzandolo per la sua personalità, fisicità e tecnica. Mostra di più

Ci sono gli attaccanti veloci, quelli scaltri e opportunisti, quelli che s'infilano in ogni spazio, quelli che vedono sempre la porta, quelli con i piedi buoni e quelli che se la cavano, perché la loro natura sta nell'essere rapaci.

Ci sono i numero 9, che tradizionalmente rappresentano il centravanti di razza, la punta centrale, il vecchio «bomber», incaricato di segnare gol. Un giocatore che fa della fisicità uno scudo e dell'astuzia la spada che taglia le reti avversarie.

La storia del calcio ha consacrato diversi giocatori in questo ruolo, chi più e chi meno con queste caratteristiche: l'indimenticato Gigi Riva, Marco Van Basten, Ronaldo (il Fenomeno), Batistuta, ma anche Lewandowski, Haaland e l'iconico Ibrahimovic.

A Milano ce n'è in giro un altro. Non è nato ieri sera, ma è ancora sconosciuto ai più. Di certo, a San Siro contro l'Arsenal, nella sfida persa dai nerazzurri per 3 a 1, Pio Esposito si è visto eccome, anche se è entrato in campo solo nel secondo tempo, per sostituire Lautaro Martinez.

Inter – Arsenal 1:3 UEFA Champions League | Matchday 7 | Saison 25/26 20.01.2026

Il giovane attaccante nerazzurro ha attirato l'attenzione non solo di chi era presente allo stadio, ma anche dei tifosi dell'Arsenal che lo osservavano attentamente da lontano.

Catapultato in una partita difficile contro una delle squadre più aggressive e ben preparate d'Europa, Esposito ha dimostrato una maturità ben superiore alla sua età.

Chi è Francesco Pio Esposito

Il ragazzo è nato 20 anni fa a Castellamare di Stabia, come il suo connazionale Gigi Donnarumma: sembra che l'aria del mare e l'acqua delle terme - già conosciute dai romani - crescano dei veri e propri marcantoni. Infatti è alto 1 metro e 91 centimetri e mostra un fisico davvero imponente.

Cresciuto nelle giovanili dell'Inter, il ragazzo è stato prestato allo Spezia nel 2023. Lì si è fatto le ossa e Chivu, ad inizio stagione, ha deciso di richiamarlo a San Siro. In 28 presenze con l'Inter, molte delle quali a partita in corso, il campano ha realizzato 5 reti.

Da sempre nelle fila delle nazionali italiane, l'attaccante ha segnato 7 reti in 11 gare con la selezione U21. Gattuso, accortosi di lui, lo ha portato tra i grandi, dove è già sceso in campo cinque volte segnando tre reti. L'Italia forse ha trovato un nuovo bomber.

Ma non sono i numeri del 20enne ad aver attirato l'occhio di chi ha seguito la sfida di San Siro martedì sera, ma bensì il fatto di essere entrato al 60esimo, alzando la pericolosità dell'Inter.

È andato vicino al gol e ha impressionato per la sua presenza fisica, la capacità di trattenere la palla e di vincere i duelli contro i difensori esperti della Premier League. È stata una prestazione che ha spiccato in una serata in cui l'Inter ha faticato a contenere l'Arsenal, la squadra dominante in Premier League e in Europa.

Gli apprezzamenti dei tifosi inglesi

Come accennato sopra i tifosi dei Gunners si sono subito riversati sui social media per lodare il giovane attaccante, descrivendolo come una minaccia immediata non appena ha messo piede in campo.

Pío Esposito is a menace. — Eduardo Hagn (@EduardoHagn) January 20, 2026

Alcuni sono andati oltre, esortando apertamente il club a valutare un suo futuro trasferimento, chiedendo senza mezzi termini: «Quanto costa?».

Altri hanno fatto paragoni lusinghieri, paragonando Esposito a Olivier Giroud o addirittura definendolo uno «Zlatan 2.0» per il suo mix di forza e tecnica.

Pio Esposito might be new era’s Olivier Giroud. Seems unstoppable once he puts his body over you, is so clever in his movements, and incredibly talented and resourceful for a #9 of his height and weight. — Daniel (@danieIscouting) January 20, 2026

Sebbene qualsiasi ipotesi di trasferimento rimanga puramente speculativa, la reazione dei tifosi dell'Arsenal sottolinea quanto sia stata impressionante la prestazione di Esposito.

Per l'Inter è stato uno dei pochi aspetti positivi in una serata europea davvero difficile, finita con un risultato forse anche troppo severo.