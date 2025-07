Stefano Pioli

Stefano Pioli è il nuovo allenatore della Fiorentina.

Swisstxt

A confermare la notizia è lo stesso club, che ha comunicato di aver trovato un accordo con il 59enne valido fino al 2028. Per il tecnico azzurro si tratta di un ritorno, visto che ha già allenato la Viola dal 2017 al 2019 e vi ha pure giocato come professionista per sei anni.