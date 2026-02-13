Andrea Pirlo
Keystone
Gli incontri previsti per oggi tra Andrea Pirlo e i vertici della FIGC sono stati annullati a causa di una bufera mediatica che si è scatenata nelle ultime ore.
Al centro delle polemiche c'è la collaborazione tra un'agenzia russa di scommesse sportive e l'allenatore bresciano, il quale ne è attualmente brand ambassador.
Pirlo ha tentato di dissociarsi dal significato politico di tale ruolo tramite un comunicato social. In seguito a questo episodio, sono sorte diverse voci riguardanti le possibili dimissioni della direzione tecnica composta da Paolo Maldini e Leonardo.