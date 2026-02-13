L'Italia del nuovo corso, con Maldini e Leonardo responsabili dell'area tecnica, sta per decidere chi sarà il nuovo ct della Nazionale. Oltre a Mancini, Conte, Pioli e il sogno proibito Guardiola, ora in testa c'è Andrea Pirlo: un nome che però spacca l'Italia.

Decisione a breve Pirlo potrebbe essere il nuovo ct dell'Italia: nome che divide, ma che ha i favori di Maldini

Hai fretta? blue News riassume per te La candidatura di Pirlo come nuovo CT divide l'Italia, ma rappresenta una scelta strategica del nuovo corso della FIGC.

Pirlo simboleggia una scommessa su una cultura tecnica innovativa, meno legata al passato e più orientata al futuro.

La decisione di affidargli la Nazionale azzurra comporta rischi elevati, dato che l’Italia non può permettersi altre ripartenze fallimentari.

Conte garantirebbe solidità, Mancini memoria storica, mentre Pioli offrirebbe equilibrio.

La scelta di Pirlo è la favorita dal nuovo direttore tecnico Paolo Maldini e dal suo advisor Leonardo.

Si tratterebbe di un’opzione che privilegia un’idea di progetto a lungo termine, più che una garanzia di risultati immediati. Riepilogo creato con

La Nazionale italiana si trova ancora senza un nuovo commissario tecnico, ma già si assiste a divisioni interne sulla scelta del futuro allenatore.

Tra i nomi più caldi spicca ora quello di Andrea Pirlo, indicato come uno dei candidati più forti in una short list attualmente in fase di definizione da parte della FIGC, sotto la supervisione di Giovanni Malagò, Paolo Maldini e Leonardo.

Una decisione già settimana prossima

Secondo quanto scrive anche «Stadiosport», il presidente della FIGC Malagò ha chiarito che la decisione verrà presa dopo un confronto con Maldini e Leonardo, che stanno valutando una rosa di nomi.

L’annuncio potrebbe arrivare già la prossima settimana, ma non si tratta semplicemente di scegliere un allenatore: si tratta di ridisegnare l’intera progettualità del calcio italiano, partendo dalla struttura del nuovo «Club Italia».

Pirlo, ultimo nome arrivato e quello che più spacca l'Italia

Il nome di Andrea Pirlo divide opinioni e tifosi. Secondo «SportMediaset», l’ex centrocampista juventino sarebbe tra i profili graditi a Maldini, ma la sua candidatura ha già suscitato reazioni contrastanti.

Un sondaggio tra i tifosi, con oltre 30mila voti, ha attribuito all'ex campione del mondo 2006 appena il 2% delle preferenze, evidenziando la distanza tra il suo nome e quelli di tecnici come Guardiola, Ancelotti, Conte, Mancini e Pioli, molto più apprezzati.

Certo è che il Maestro mantiene un’immagine forte legata a storia, classe e immaginario collettivo, ma sulla panchina non ha ancora dimostrato di poter gestire un ciclo completo, e la sua esperienza resta ancora troppo limitata.

Andrea Pirlo, il preferito da Paolo Maldini AP LaPresse

La sua vittoria con la Juventus in Coppa Italia e in Supercoppa non basta a convincere tutti, e molti temono che affidargli la Nazionale possa rappresentare una scommessa troppo azzardata.

Maldini e Leonardo vogliono innovare

Il nuovo drettore tecnico Paolo Maldini vede nell'ex compagno di Nazionale un profilo innovativo, meno legato ai nomi tradizionali e più in linea con una visione di rifondazione del calcio italiano.

Leonardo, che ricopre il ruolo di consigliere, condivide questa linea.

Tuttavia, Malagò si mostra più cauto: senza un accordo interno pienamente condiviso, la scelta rischia di creare spaccature già ai primi passi.

I club di Serie A vogliono Conte

Tra i club di Serie A, il nome più apprezzato sarebbe quello di Antonio Conte. Secondo quanto riportato da «SportMediaset», la Lega preferirebbe un profilo di maggiore esperienza, capace di imprimere subito un’impronta decisa, ricostruendo identità e mentalità di squadra.

L'ex ct del Napoli, che conosce bene l’ambiente azzurro e ha già guidato l’Italia, rappresenterebbe una soluzione più sicura e immediata. Tuttavia, questa scelta risulterebbe anche meno rivoluzionaria rispetto a quella di Pirlo.

Gli altri nomi rimasti in lista

Oltre all'ex metronomo di Milan e Juventus, nella short list circolano anche i nomi di Roberto Mancini, Stefano Pioli, Antonio Conte e, più in là, Pep Guardiola.

La scelta dipenderà molto dall’equilibrio tra sogni e realismo: Mancini rappresenta il ritorno emotivo, l'ultima vittoria (Europeo 2020) e il preferito del presidente Malagò, Pioli la stabilità e il lavoro sui giovani, Conte una scelta più muscolare, mentre Guardiola resta una suggestione quasi irraggiungibile.

La spunterà Maldini?

La decisione finale dirà molto sul potere reale del nuovo direttore tecnico. Se il nome di Pirlo dovesse prevalere, sarebbe il segnale di una svolta decisa da parte dell’area tecnica.

Se invece si optasse per un profilo più tradizionale come Conte, Mancini o Pioli, si segnerebbe un compromesso più istituzionale, rassicurante per club e ambiente.

A breve si saprà a chi sara affidato l'arduo compito di riportare la Nazionale italiana nel calcio mondiale che conta.