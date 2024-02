La carriera di Paul Pogba è verosimilmente finita. Imago

Il 30enne centrocampista della Juventus è infatti stato squalificato per quattro anni per aver assunto un derivato del testosterone, al quale era risultato positivo in un controllo antidoping effettuato lo scorso 20 agosto dopo la sfida vinta 3-0 con l’Udinese, partita alla quale non aveva nemmeno preso parte.

Swisstxt