Erling Haaland KEY

Iraq.

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Haaland è sbarcato al Mondiale con una doppietta che ha lanciato la Norvegia nella vittoria per 4-1 sull’ La compagine mediorientale diventa dunque la prima asiatica sconfitta in questi primi sei giorni nordamericani. I ragazzi di Solbakken non hanno forzato più di tanto, ma hanno mantenuto la pressione sulla difesa irachena trovando nel primo tempo le due reti dell'attaccante del Manchester City, inframezzate da quella di Hussein. Nella ripresa i ritmi sono calati e l'allungo è arrivato con l'incornata di Ostigard su corner e con l'autogol dello stesso Hussein.