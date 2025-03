Un giovane portiere camerunense rapito e torturato dal suo presidente. Ecco cosa si sa

A destra il presidente del Victoria United Valentin Kwain, a sinistra il 19enne portiere del club Eric Parfait Djomeni. X

In Camerun, il portiere del Victoria United Eric Parfait Djomeni è stato rapito e torturato dal presidente del suo club, che lo accusa di scommesse illegali.

Igor Sertori

Hai fretta? blue News riassume per te Il portiere del Victoria United, club della massima serie di calcio in Camerun, è scomparso da almeno quattro giorni.

Eric Parfait Djomeni sarebbe stato rapito dal suo presidente, Valentin Kwain, per delle scommesse illegali.

Secondo il presidente il 19enne portiere e altri due compagni di squadra avrebbero truccato delle partite, con scommesse effettuate sul sito 1Xbet.

Le autorità non hanno trovato prove di reato contro Djomeni.

La mamma del giovane, recatasi alla sede del club per chiedere notizie del figlio, sarebbe stata cacciata in malo modo.

È stato richiesto l'intervento della Federcalcio camerunese, del presidente Samuel Eto'o, già stella del Barcellona, dell'Inter e della Sampdoria Mostra di più

Secondo quanto riportato anche da ilfattoquotidiano.it, un caso di estrema gravità ha scosso il mondo del calcio in Camerun.

Eric Parfait Djomeni, un giovane portiere di 19 anni, è scomparso da almeno tre giorni. Secondo i media locali, il presidente del Victoria United, Valentin Kwain, avrebbe ordinato il suo rapimento, tenendolo prigioniero e sottoponendolo a torture.

L'estremo difensore sarebbe accusato di presunte scommesse illegali, ma finora non sono emerse prove concrete.

La mamma cacciata dalla sede del club

La situazione è diventata di dominio pubblico dopo che un video, divenuto virale, ha mostrato la madre del calciatore cacciata brutalmente dalla sede del Victoria United.

La donna si era recata in loco per ottenere notizie del figlio, e il video è diventato un appello disperato per la sua liberazione.

L'Unione nazionale dei calciatori del Camerun (Synafoc) ha espresso il suo sostegno a Djomeni, chiedendo giustizia per il giovane portiere.

Le président de Victoria United séquestre son gardien de but depuis trois jours#DJOMENIÉricParfait #VictoriaUnitedhttps://t.co/LzOqqy6OGu — Actu Cameroun (@actucameroun) February 25, 2025

Le accuse del presidente

Le accuse di Kwain includono il coinvolgimento del 19enne portiere e di altri due compagni di squadra in partite truccate, con scommesse effettuate sul sito 1Xbet.

Tuttavia, le autorità non hanno trovato prove contro Djomeni. Nonostante ciò, il presidente del club avrebbe fatto rapire il portiere a Limbe, tenendolo nascosto in un luogo sconosciuto.

Richiesto l'intervento di Samuel Eto'o

Nel frattempo il sito «Actu Cameroun» ha sollecitato l'intervento della Federcalcio camerunense, la FECAFOOT, guidata dall'ex calciatore internazionale Samuel Eto'o, per fermare questi abusi e chiedere sanzioni adeguate.

Alcuni commentatori sportivi hanno descritto la situazione come un «ritorno alla schiavitù» e hanno richiesto un'indagine immediata per chiarire i fatti e identificare i responsabili.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.