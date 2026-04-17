La Swiss Football Night 2026 non si terrà.
Inizialmente rinviata dopo la tragedia di Crans-Montana, la serata del calcio rossocrociato è stata definitivamente annullata dall’ASF, ma i premi sono comunque stati consegnati.
Come miglior giocatore della Nazionale maschile è stato scelto per il quarto anno consecutivo Granit Xhaka, mentre in campo femminile il trofeo è andato a Géraldine Reuteler.
Gli altri premiati sono stati: Johan Manzambi, Leila Wandeler , Xherdan Shaqiri, Iman Beney e Valon Fazliu. Premio «Spirit of Football» al Concordia Losanna, quello del fair-play al Nebikon.