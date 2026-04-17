  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Calcio Annullata la Swiss Football Night, premiati Xhaka e Reuteler

Swisstxt

17.4.2026 - 17:35

Xhaka
Xhaka

La Swiss Football Night 2026 non si terrà.

SwissTXT

17.04.2026, 17:35

17.04.2026, 17:41

Inizialmente rinviata dopo la tragedia di Crans-Montana, la serata del calcio rossocrociato è stata definitivamente annullata dall’ASF, ma i premi sono comunque stati consegnati.

Come miglior giocatore della Nazionale maschile è stato scelto per il quarto anno consecutivo Granit Xhaka, mentre in campo femminile il trofeo è andato a Géraldine Reuteler.

Gli altri premiati sono stati: Johan Manzambi, Leila Wandeler , Xherdan Shaqiri, Iman Beney e Valon Fazliu. Premio «Spirit of Football» al Concordia Losanna, quello del fair-play al Nebikon.

I più letti

Rocío Muñoz Morales riparte dopo Raoul Bova: «Non ho mai avuto rabbia»
Fuga sul lago per Elodie e Franceska, tra gesti teneri e quella scritta: «Amore mio»
Una giovane dopo un rapporto in una toilette di Basilea: «Pensavo non ne sarei uscita viva»
Can Yaman blocca la mano di una fan: il video fa il giro del web, che s'infiamma
Laila Hasanovic ha fatto colpo, Elena Santarelli: «Ecco perché è la ragazza perfetta per Sinner»

Video correlati

Aston Villa – Bologna 4:0

Aston Villa – Bologna 4:0

UEFA Europa League | Ritorno dei quarti di finale | Saison 25/26 

16.04.2026

Nottingham Forest – Porto 1:0

Nottingham Forest – Porto 1:0

UEFA Europa League | Ritorno dei quarti di finale | Saison 25/26 

16.04.2026

Fiorentina – Crystal Palace 2:1

Fiorentina – Crystal Palace 2:1

UEFA Conference League | Ritorno dei quarti di finale | Saison 25/26  

16.04.2026

Aston Villa – Bologna 4:0

Aston Villa – Bologna 4:0

Nottingham Forest – Porto 1:0

Nottingham Forest – Porto 1:0

Fiorentina – Crystal Palace 2:1

Fiorentina – Crystal Palace 2:1

Più video

Altre notizie

Conference League. Il Mainz di Widmer crolla a Strasburgo

Conference LeagueIl Mainz di Widmer crolla a Strasburgo

Coppe Europee. Il Bologna affonda contro l'Aston Villa e saluta l'Europa, una Fiorentina gagliarda vince ma non basta

Coppe EuropeeIl Bologna affonda contro l'Aston Villa e saluta l'Europa, una Fiorentina gagliarda vince ma non basta

Europa League. Manzambi e Ndoye volano in semifinale, Freuler e Rodriguez no

Europa LeagueManzambi e Ndoye volano in semifinale, Freuler e Rodriguez no