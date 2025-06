Boxing Day Imago

Un attentato alla tradizione che ha suscitato le reazioni furiose di moltissimi tifosi.

Swisstxt

Da quest’anno la Premier League non prevede più il Boxing Day, il turno completo del 26 dicembre.

È dal 1860 che in Inghilterra il giorno di Santo Stefano si giocano tutte le partite in orari più o meno concomitanti. Una consuetudine che ora è stata cancellata, dopo l’annuncio dei calendari ufficiali per la stagione 2025-26.

La Premier League ha spiegato la novità con l'impegno a garantire un maggiore periodo di riposo, ma dopo le proteste ha assicurato che ci saranno degli anticipi del 18esimo turno per quel venerdì.