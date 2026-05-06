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Insulto omofobo Stangata FIFA per Prestianni: rischio Mondiale compromesso

Swisstxt

6.5.2026 - 14:50

Il momento controverso
Il momento controverso
Imago

La FIFA ha esteso a livello mondiale la squalifica inflitta dall'UEFA a Gianluca Prestianni: il talento argentino del Benfica rischia ora di saltare le prime due partite del Mondiale.

SwissTXT

06.05.2026, 14:50

La FIFA ha esteso a livello mondiale la squalifica di sei partite inflitta dalla UEFA all’esterno argentino del Benfica Gianluca Prestianni..

Caos a Lisbona. Vinícius incanta con un gol da sogno, poi abbandona il campo furioso: cosa gli ha sussurrato l'avversario?

Caos a LisbonaVinícius incanta con un gol da sogno, poi abbandona il campo furioso: cosa gli ha sussurrato l'avversario?

Una decisione che potrebbe costargli le prime due gare del Mondiale.

Il provvedimento nasce dall’episodio avvenuto nel playoff di Champions League contro il Real Madrid, quando il 20enne è stato accusato di aver rivolto un insulto omofobo a Vinicius.

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