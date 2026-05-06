La FIFA ha esteso a livello mondiale la squalifica inflitta dall'UEFA a Gianluca Prestianni: il talento argentino del Benfica rischia ora di saltare le prime due partite del Mondiale.
La FIFA ha esteso a livello mondiale la squalifica di sei partite inflitta dalla UEFA all’esterno argentino del Benfica Gianluca Prestianni..
Una decisione che potrebbe costargli le prime due gare del Mondiale.
Il provvedimento nasce dall’episodio avvenuto nel playoff di Champions League contro il Real Madrid, quando il 20enne è stato accusato di aver rivolto un insulto omofobo a Vinicius.