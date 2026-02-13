Per molti tifosi svizzeri non ci sono dubbi: la nuova regola della «mistaken identity» è costata alla Nazionale la semifinale mondiale. Eppure verrà introdotta anche in Super League, sebbene in una forma diversa. Ecco tutte le novità regolamentari per la prossima stagione.

Cartellino giallo e cartellino giallo-rosso al posto del calcio di punizione: Embolo viene espulso dopo la revisione del VAR.

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo i Mondiali, si torna alla Super League. Sabato il pallone tornerà a rotolare nella massima serie svizzera, con alcune nuove regole in vigore da subito.

Tra queste figurano alcune delle controverse regole dei Mondiali. Nella Super League, però, non ci sarà un «caso Embolo».

La SFL rinuncia anche agli hydration break.

L'attenzione è invece rivolta a evitare le perdite di tempo. Riepilogo creato con

La Super League ha aggiornato il proprio regolamento in vista della nuova stagione. Tra le novità figura anche l’introduzione della regola della «mistaken identity», lo scambio di persona.

In concreto, se durante una decisione arbitrale viene sanzionato il giocatore sbagliato, il VAR potrà intervenire. Il cartellino giallo o rosso verrà quindi annullato e mostrato al calciatore che ha effettivamente commesso l’infrazione.

La regola ha scatenato enormi polemiche durante il Mondiale negli Stati Uniti, soprattutto alle nostre latitudini.

Nel quarto di finale della Svizzera, ancora ben impresso nella nostra memoria, dopo l’intervento del VAR, l’ammonizione inflitta all’argentino Leandro Paredes è stata revocata. Al suo posto è stato ammonito Breel Embolo per simulazione.

L’attaccante rossocrociato, già ammonito, ha così dovuto lasciare il campo in lacrime. Rimasta in dieci uomini, la Svizzera ha poi perso durante i tempi supplementari.

Per molti tifosi elvetici è evidente: la nuova regola della «mistaken identity» è costata alla Svizzera l’accesso alla semifinale mondiale. Nonostante ciò, verrà adottata anche in Super League, ma con un’interpretazione diversa.

«Mistaken identity» sì, hydration break no

Nonostante l’introduzione della nuova regola, in Super League non dovrebbe verificarsi un nuovo «caso Embolo». La Swiss Football League ha infatti scelto di adottare l’interpretazione dell’UEFA e non quella della FIFA.

Questo significa che un cartellino giallo o rosso potrà essere revocato e assegnato a un altro giocatore soltanto se riguarda la stessa infrazione. Con questa interpretazione, Embolo non sarebbe stato espulso nei quarti di finale del Mondiale, perché una simulazione non costituisce la stessa infrazione di un fallo.

La SFL ha inoltre deciso di non introdurre gli hydration break nel calcio svizzero.

Come già avvenuto finora, in tutte le leghe e categorie potranno essere concesse pause supplementari per bere in caso di temperature particolarmente elevate.

Le regole del Mondiale adottate dalla Super League

La lega ha riassunto così il nuovo regolamento per la nuova stagione:

Protocollo VAR: il Video Assistant Referee potrà intervenire in presenza di errori chiari ed evidenti o di episodi gravi sfuggiti all’arbitro nelle seguenti situazioni: gol o non gol, rigore o non rigore, cartellino rosso o mancato cartellino rosso. Da ora il VAR potrà inoltre intervenire anche in caso di una seconda ammonizione chiaramente errata.

Rimessa laterale: se un giocatore o una squadra ritarda l’esecuzione di una rimessa, l’arbitro avvierà un conto alla rovescia di cinque secondi. Se il limite viene superato, la rimessa sarà assegnata alla squadra avversaria.

Gli hydration break sono ormai un ricordo: non verranno introdotte nella Super League. IMAGO/DeFodi Images

Rinvio da fondo: se un giocatore o una squadra ritarda l’esecuzione di un rinvio dal fondo, l’arbitro mostrerà un conto alla rovescia di cinque secondi. Superato il limite, agli avversari verrà assegnato un calcio d’angolo.

Sostituzioni: il giocatore sostituito dovrà lasciare il terreno di gioco entro dieci secondi. Se non rispetterà il limite, il sostituto potrà entrare soltanto alla prima interruzione di gioco successiva allo scadere di un minuto.

Infortuni: salvo alcune eccezioni, i giocatori sottoposti a cure o accertamenti sul terreno di gioco, oppure responsabili di un’interruzione dovuta a un infortunio, dovranno uscire dal campo e restare all’esterno per un minuto dopo la ripresa del gioco.

Non verrà invece introdotta la regola vista nella finale del Mondiale che consente di prolungare l’intervallo, a seconda delle esigenze dello spettacolo e delle attività di intrattenimento, fino a quasi 30 minuti.