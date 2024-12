Ndoye KEY

Dan Ndoye è stato il grande protagonista del successo per 3-0 del Bologna sul Venezia.

Swisstxt

Il Nazionale rossocrociato ha infatti messo a segno la sua prima doppietta in Serie A, firmando al 21’ il vantaggio su rigore e chiudendo la partita al 71’. Il 24enne, assente per infortunio una settimana fa contro la Lazio, non aveva ancora segnato in questa stagione.

Swisstxt