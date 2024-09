Mario Balotelli con la maglia del Sion. KEY

È stata una settimana movimentata per Mario Balotelli. Il suo trasferimento al Kerala Blasters, club di prima divisione indiano, è fallito. Poco dopo è finito anche al centro delle parole di Raffaella Fico, che si è lamentata della sua poca presenza con la loro figlia Pia.

Patrick Lämmle

Hai fretta? blue News riassume per te Mario Balotelli, con la sua lunga lista di scandali alle spalle, non fa più parte della crème de la crème del calcio internazionale.

Pochi giorni fa è sfumato un trasferimento in India per l'ex stella di Inter e Milan.

E ora l'ex fidanzata Raffaella Fico, con la quale ha una figlia, ha raccontato alcuni aneddoti su di lui.

Soprattutto, però, la showgirl 36enne vorrebbe che Balotelli si occupasse un po' di più di Pia, la bambina di nove anni. Mostra di più

All'epoca «Sports Illustrated» lo definì addirittura «l'uomo più interessante del mondo». E sì, Mario Balotelli è e rimane un uomo interessante ancora oggi. Tuttavia, l'ex Inter e Milan ha perso da tempo il suo lustro come calciatore.

Il suo curriculum di scandali si è infittito di anno in anno, e anche durante il suo periodo al Sion (dall'agosto del 2022 al settembre del 2023) non ha quasi mai mostrato il suo lato migliore, facendo notizia con un dito medio e accuse di mafia nei confronti della Lega.

Dalla Turchia all'India, o forse no

Dal Vallese si trasferisce poi in Turchia, all'Adana Demirspor. Nella scorsa stagione ha segnato sette gol in sedici partite, ma ha saltato la maggior parte del campionato a causa di un'operazione al ginocchio.

L'ultima apparizione risale al 12 maggio, quando ha ricevuto un cartellino rosso, saltando le ultime due partite di campionato a causa della sospensione. Alla fine il suo contratto non è stato prolungato.

Poi sembrava aver trovato un nuovo club in India. L'ex attaccante di livello mondiale sarebbe infatti stato in trattativa con il Kerala Blasters, almeno secondo quanto riportato dal «Times of India».

Tuttavia, il club ha deciso di non ingaggiare il 34enne. Da un lato, nonostante l'offerta di trasferimento, è difficile pensare che un giocatore del calibro di Balotelli fosse convinto di trasferirsi nel campionato indiano; dall'altro, i numerosi scandali che hanno coinvolto l'attaccante avrebbero agito da deterrente nei confronti della volontà del club di ingaggiarlo.

L'ex fidanzata critica Balotelli

Dopo il collasso del trasferimento, Balotelli è rimasto sotto la luce dei riflettori per alcune dichiarazioni rilasciate da Raffaella Fico.

L'ex fidanzata del calciatore, a sua volta showgirl, modella, attrice e cantante, ha parlato del suo rapporto con «Super Mario» al programma «La volta buona» di Caterina Balivo. «È un ragazzo molto profondo che ha avuto problemi per tutta la vita. Situazioni che a volte lo fanno apparire come quello che non è».

Non è stato facile avere Balotelli come fidanzato. La 36enne parla della loro figlia Pia e ricorda: «Stavamo cercando di avere un figlio, non è stato un incidente di percorso. Era una situazione complicata... Prima lo voleva, poi non lo voleva più».

A volte la loro relazione ha vissuto situazioni assurde. Per esempio quando la Fico è andata a trovarlo a Londra: «Sono andata a casa sua, lui era con degli amici, suo fratello e sua madre. Non mi ha aperto la porta e ha chiamato la polizia. Me ne sono andata con la polizia e la mia bambina».

Mario Balotelli con la figlia Pia nel 2019. Foto: Imago

Un buon rapporto, tutto sommato

Pia ha ora 9 anni e il legame tra la ex e Balotelli potrebbe sicuramente essere peggiore di com'è.

La Fico dice: «Il rapporto è sereno e rilassato. Eravamo giovani ed entrambi abbiamo commesso molti errori. Dopo qualche anno ci siamo parlati, abbiamo risolto tutto e lui si è scusato. Probabilmente oggi non avrebbe funzionato così bene se non ci fosse stato quel chiarimento».

E continua: «L'ho amato come non ho mai amato nessun altro».

Meno tempo in campo, più tempo in famiglia?

Nel corso degli anni, il loro amore si è trasformato in un'amicizia. «Non parliamo di lavoro, ma quando mi chiede consigli sulla sua ragazza... Ora è come se fossimo fratello e sorella, ci siamo lasciati tutto alle spalle, abbiamo superato la cosa».

Tuttavia, vorrebbe che Balotelli mostrasse «un po' più di impegno come padre». «Chiederei solo un po' più di coerenza; ma ovviamente lui ama Pia più di ogni altra cosa, e questo è reciproco».

La Fico non avrebbe potuto scegliere un momento migliore per fare questa richiesta. Balotelli è ora senza club e avrebbe quindi molto tempo da dedicare alla figlia, che probabilmente in alcuni momenti ha trascurato.

