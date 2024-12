Bo Henriksen KEY

Prima sconfitta stagionale in Bundesliga per il Bayern Monaco, che si è fatto sorprendere per 2-1 dal Mainz dell'ex mister dello Zurigo Henriksen (Widmer in panchina, doppietta di Lee Jae-Sung).

Accorcia a -4 il divario dai bavaresi il Bayer Leverkusen di Xhaka, vittorioso ad Augsburg 2-0.