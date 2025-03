Davide Callà KEYSTONE

Il training camp della Nazionale in quel di Faro per preparare le amichevoli contro Irlanda e Lussemburgo è stato anche l'inizio dell'avventura da assistente allenatore di Murat Yakin per Davide Callà.

Il 40enne è sceso in campo per la prima volta oggi e ha subito fatto capire di che pasta è fatto: «Sono un tipo abbastanza energetico, dunque non ho bisogno di mettere una maschera. Cerco di essere me stesso e trasmettere l'amore che provo per il calcio».

«Conosco Murat da tempo e tra noi c'è un gran feeling. Sono qui per portare idee calcistiche e positività».