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Calcio Primo storico punto per Curaçao

Swisstxt

21.6.2026 - 04:10

Curaçao
Curaçao

Curaçao ha conquistato il suo primo storico punto ai Mondiali grazie ad un ispiratissimo Eloy Room tra i pali che ha costretto l'Ecuador allo 0-0.

SwissTXT

21.06.2026, 04:10

Nonostante il 75% di possesso palla e oltre 3 gol attesi, i sudamericani hanno infatti pagato la serata di grazia del portiere caraibico e la mancanza di freddezza sotto port, come lasciava presagire già dopo pochi minuti il clamoroso errore di Enner Valencia a tu per tu con l'estremo difensore. L'Ecuador è ora costretto a sconfiggere la Germania per qualificarsi ai sedicesimi, traguardo a cui può ancora ambire anche Curaçao.

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