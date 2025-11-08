  1. Clienti privati
Challenge League Primo successo del Bellinzona contro l'Aarau

Swisstxt

8.11.2025 - 19:55

Willy Vogt mentre festeggia la rete del 5-0 goal.
Willy Vogt mentre festeggia la rete del 5-0 goal.
Ti-Press

Il Bellinzona ha finalmente festeggiato il suo primo successo stagionale in Challenge League e lo ha fatto travolgendo con un roboante quanto clamoroso 5-1 la capolista Aarau.

SwissTXT

08.11.2025, 19:55

08.11.2025, 20:29

Al Comunale ci sono voluti appena 9' ai granata per portarsi in vantaggio, con Goncalves che ha trovato il gol della liberazione: l'ACB non segnava infatti dallo scorso 13 settembre.

Una volta sbloccatisi i padroni di casa ci hanno preso gusto, raddoppiando al 16' con Sadiku su rigore e completando il poker ancora nel primo tempo con Rey e Mayorga. Al 59' Vogt ha firmato la quinta rete per il Bellinzona.

