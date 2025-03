Veronica Ojeda, ex partner di Diego Maradona, arriva alla prima udienza del processo lo scorso 11 marzo. (foto d'archivio) Keystone

«Una giornata dura». Così è stata definita dagli avvocati dei familiari di Maradona l'udienza di oggi al processo sulla morte di Diego Maradona, dove è stato esibito il filmato dell'autopsia e hanno testimoniato i medici legali che l'hanno eseguita.

Keystone-SDA SDA

«È stata una giornata sicuramente dura ma importante per illustrare al tribunale quello che emerge con sempre maggiore chiarezza, cioè la quantità di liquidi che Diego aveva accumulato nel corpo», ha affermato all'uscita del tribunale l'avvocato delle figlie Dalma e Gianinna, Fernando Burlando.

«C'era liquido nei polmoni e in altre cavità, erano 4 litri, e questo dimostra che l'edema che aveva Diego non era prodotto di un'emergenza improvvisa perché una tale quantità di liquido non si produce in poche ore e quindi si poteva evitare», ha aggiunto Burlando.

Allo stesso modo anche l'avvocato della seconda moglie di Maradona, Veronica Ojeda, ha sottolineato la durezza delle immagini esibite. «È stato durissimo vedere lo stato in cui hanno abbandonato Diego», ha affermato Mario Baudry.

L'udienza di oggi non è stata trasmessa in diretta e quindi non sono trapelate immagini dell'autopsia ma è ancora fresco in Argentina il ricordo dello shock che produsse l'esibizione da parte del procuratore Patricio Ferrari di una foto del cadavere di Maradona ancora adagiato sul letto e visibilmente gonfio.