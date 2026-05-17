Exploit

Elversberg ha ottenuto una storica promozione in Bundesliga.

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L’ Il successo per 3-0 sul Preussen Muenster nell’ultimo turno di 2.Bundesliga è infatti valso il secondo posto finale in classifica al club, e rende il paesino di appena 13’000 anime di Spiesen-Elversberg il più piccolo di sempre a giocare nella massima divisione. -In Francia tonfo del Nizza, a cui lo 0-0 contro il fanalino di coda Metz rischia di costare carissimo. L’Auxerre ha infatti infilato la terza vittoria di fila espugnando 2-0 Lille e si è salvato in extremis, condannando le Aquile allo spareggio promozione/retrocessione contro il St. Etienne.