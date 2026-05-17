  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Calcio Promosso l'Elversberg

Swisstxt

17.5.2026 - 23:14

Exploit
Exploit

Elversberg ha ottenuto una storica promozione in Bundesliga.

SwissTXT

17.05.2026, 23:14

L’ Il successo per 3-0 sul Preussen Muenster nell’ultimo turno di 2.Bundesliga è infatti valso il secondo posto finale in classifica al club, e rende il paesino di appena 13’000 anime di Spiesen-Elversberg il più piccolo di sempre a giocare nella massima divisione. -In Francia tonfo del Nizza, a cui lo 0-0 contro il fanalino di coda Metz rischia di costare carissimo. L’Auxerre ha infatti infilato la terza vittoria di fila espugnando 2-0 Lille e si è salvato in extremis, condannando le Aquile allo spareggio promozione/retrocessione contro il St. Etienne.

I più letti

John Travolta dona il suo jet Boeing 707 all'HARS in Australia
Chi tra Svizzera e Austria ha fatto il miglior show all'Eurovision Song Contest? Tra Vienna e Basilea non c'è stata storia. Ecco perché
È morta Olivia Newton-John, la star di Grease

Video correlati

Barcelona – Betis 3-1

Barcelona – Betis 3-1

LALIGA | 37ème journée | Saison 25/26

17.05.2026

Sevilla – Real Madrid 0-1

Sevilla – Real Madrid 0-1

LALIGA | 37ème journée | Saison 25/26

17.05.2026

San Gallo – Thun 1:1

San Gallo – Thun 1:1

Super League | 38° turno | stagione 25/26

17.05.2026

Barcelona – Betis 3-1

Barcelona – Betis 3-1

Sevilla – Real Madrid 0-1

Sevilla – Real Madrid 0-1

San Gallo – Thun 1:1

San Gallo – Thun 1:1

Più video

Altre notizie

Quale futuro?. Ultima partita per Mattia Bottani col Lugano: «Stavo per crollare. Sarò sempre il primo tifoso»

Quale futuro?Ultima partita per Mattia Bottani col Lugano: «Stavo per crollare. Sarò sempre il primo tifoso»

Super League. Con un perentorio 4 a 0 al Basilea il Lugano saluta Cornaredo e capitan Bottani, conquistando l'Europa

Super LeagueCon un perentorio 4 a 0 al Basilea il Lugano saluta Cornaredo e capitan Bottani, conquistando l'Europa

Calcio. Athekame avvicina Milan a UCL

CalcioAthekame avvicina Milan a UCL