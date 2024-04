Fenerbahce KEY

La finale della Supercoppa è stata scenario dell'ennesimo episodio clamoroso che ha caratterizzato il calcio turco negli ultimi mesi.

Swisstxt

Nella sfida in programma domenica contro il Galatasary, il Fenerbahçe ha schierato la sua Under 19, che una volta subito il gol dell'1-0 al 1' ha lasciato il campo. Con quest'azione il Fener ha voluto denunciare le presunte ingiustizie subite da parte della Federazione. -L'Ajax ha subito una storica batosta in Eredivisie: il 6-0 contro il Feyenoord nella 29a giornata è infatti stato il peggior passivo incassato dai Lancieri in campionato nella storia del club.

Swisstxt