Atletico Madrid Reuters

PSG e Botafogo si sono qualificate per gli ottavi del Mondiale per Club, chiudendo il Gruppo B rispettivamente al primo e secondo posto.

Swisstxt

A decidere la classifica è stata la differenza reti, dato che le prime tre hanno tutte ottenuto 6 punti. E' così rimasto escluso l'Atletico Madrid, a cui non è bastato superare per 1-0 i brasiliani per recuperare lo svantaggio dato dal 4-0 subito al debutto contro i campioni d'Europa. Dopo la sorprendente sconfitta contro il Botafogo, il PSG ha invece rispettato il pronostico e si è imposto per 2-0 sui Seattle Sounders.