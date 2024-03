Garcia KEY

Dopo Gregor Kobel, anche Ulisses Garcia ha dovuto lasciare il ritiro della Nazionale.

Arrivato a La Manga con problemi agli adduttori, il laterale del Marsiglia sperava di poter recuperare in vista della seconda partita amichevole contro l'Irlanda, in programma il 26 marzo. Ulteriori esami hanno però evidenziato come al 28enne servisse più tempo per guarire.

