Tra le squadre di Super League non solo il Lugano ha dovuto dire addio alla Coppa Svizzera.

Partito forte in campionato, il Thun è stato sorpreso per 1-0 dal Breitenrain (Promotion). Il derby bernese, giocato di fronte ad un'ottima cornice di pubblico e a lungo equiliobrato, è stato deciso dal rigore di Neto Gomes, in gol al 62'. Tra le grandi hanno faticato Losanna e Grasshopper, che hanno dovuto sudare per avere la meglio rispettivamente per 2-1 sul Vevey (Promotion) e per 2-0 sul Lachen Altendorf (2a Inter). Avanti facilmente Servette (5-1 sul Dardania LS) e Young Boys (4-1 sul Courtételle)