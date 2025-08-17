  1. Clienti privati
Calcio Pure il Thun eliminato in Coppa

Swisstxt

17.8.2025 - 17:30

KEY

Tra le squadre di Super League non solo il Lugano ha dovuto dire addio alla Coppa Svizzera.

SwissTXT

17.08.2025, 17:30

17.08.2025, 18:02

Partito forte in campionato, il Thun è stato sorpreso per 1-0 dal Breitenrain (Promotion). Il derby bernese, giocato di fronte ad un'ottima cornice di pubblico e a lungo equiliobrato, è stato deciso dal rigore di Neto Gomes, in gol al 62'. Tra le grandi hanno faticato Losanna e Grasshopper, che hanno dovuto sudare per avere la meglio rispettivamente per 2-1 sul Vevey (Promotion) e per 2-0 sul Lachen Altendorf (2a Inter). Avanti facilmente Servette (5-1 sul Dardania LS) e Young Boys (4-1 sul Courtételle)

