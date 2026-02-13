Alla prima partita di Super League nella nuova arena i bianconeri hanno infatti superato per 2-1 il neopromosso Vaduz. Dopo un inizio con qualche brivido portato da Djokic e Monsberger, gli uomini di Croci-Torti sono andati in doppio vantaggio con Papadopoulos al 29' e con Mai al 37'. La ripresa ha poi visto la compagine del Liechtenstein andare alla ricerca della reazione, giunta con Dalipi al 71'. In 11 contro 10 nel finale (espulso il portiere ospite), il Lugano non ha più affondato altri colpi.