Petar Pusic KEY

Petar Pusic ha firmato per due stagioni con l'Osijek, terza forza del massimo campionato croato.

Il 24enne svizzero di origini croate lascia a parametro zero il Grasshopper, società nella quale si è formato dal 2011 e che lo aveva visto debuttare in prima squadra nel 2017. Con le Cavallette l'ex nazionale U21 elvetico ha collezionato 181 presenze in totale con 23 reti. -L'Yverdon ha comunicato di avere ingaggiato per due anni Mihael Klepac. Il 25enne attaccante croato, settimo acquisto di quest'estate della neopromossa, nell'ultimo campionato ha giocato in Slovenia per il Mura, realizzando 7 reti in 32 presenze.

