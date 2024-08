Murat Yakin ha rivelato le convocazioni per le prossime partite della Nati. Keystone

Il tecnico della Nazionale svizzera ha incontrato la stampa in vista delle prossime sfide della Nations League.

Il commissario tecnico Murat Yakin ha annunciato la lista di giocatori a cui verrà affidato il debutto della Svizzera in Nations League (05.09 Danimarca e 08.09 Spagna), nella quale ci sono delle novità visti i ritiri di Sommer, Schär e Shaqiri.

I volti nuovi sono soprattutto in difesa, con la prima chiamata assoluta per Wüthrich dello Sturm Graz e la chance anche per Schmid (Basilea), il quale era stato chiamato a marzo, ma non era sceso in campo.

Davanti c'è Monteiro (YB). Confermati i bianconeri Steffen e Bislimi, mentre è stato escluso il milanista Okafor.

«L'addio di Schär? Mi ha fatto male»

«È stata una sorpresa per noi, ci aspettavamo e ci eravamo organizzati per continuare con lui», ha commentato Yakin, riguardo l'addio di Fabian Schär.

«Mi sono messo in contatto con lui e gli ho parlato di come proseguire. Dopo la conversazione, mi ha detto che voleva dimettersi. Questo mi ha colpito personalmente. Devo ammetterlo: mi ha fatto male, ma questo è il calcio. In ogni caso rispettiamo la sua decisione, ovviamente».

La non convocazione di Okafor

«La porta non è chiusa per Noah. Alla fine tutto rimane nelle sue mani. Io non ero soddisfatto delle sue prestazioni durante il suo periodo passato in Nazionale». Okafor ha avuto la sua occasione a marzo e non l'ha sfruttata.

«Nonostante tutto abbiamo avuto una buona conversazione», ha spiegato il CT. Non è scontato essere convocati in Nazionale. «Spero che capisca...», ha commentato Yakin.

Il nuovo arrivo Wüthrich

«Ha buone qualità e lo ha dimostrato», ha detto il tecnico, elogiando il difensore. Un giocatore che conosce anche per i precedenti trascorsi nelle giovanili della Nati. «Ora ha la sua occasione, non vede l'ora di giocarsela. Penso che si adatti alla squadra in termini di carattere e che sia un sostituto di valore dietro».

Il ritiro di Sommer

«Sapevamo che sarebbe arrivato il momento di chiudere con Yann. Quando abbiamo contattato Kobel, abbiamo notato il suo orgoglio; è felicissimo di poter assumere questo nuovo ruolo di titolare anche in Nazionale», ha tagliato corto Yakin.

Le convocazioni complete

La prima convocazione dopo l'Europeo. Benvenuto, Gregory Wüthrich!



