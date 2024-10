Le stelle francesi alla sfilata del ritiro della nazionale Chi si nasconde sotto il cappuccio? Immagine: imago È il difensore del Liverpool Ibrahima Konaté. Immagine: imago La stella del PSG Bradley Barcola con un look denim. Immagine: imago Marcus Thuram ama la stravaganza. Immagine: imago Jules Koundé si distingue sempre per il suo stile molto particolare... Immagine: imago ... proprio come Manu Koné. Immagine: imago La nuova stella del Bayern Michael Olise arriva con una giacca di pelle. Immagine: imago Mike Maignan sembra un attore di un film d'azione. Immagine: imago Eduardo Camavinga si presenta con un look casual. Immagine: imago Il suo collega del Real Aurelien Tchouameni è invece in tuta da ginnastica. Immagine: imago Le stelle francesi alla sfilata del ritiro della nazionale Chi si nasconde sotto il cappuccio? Immagine: imago È il difensore del Liverpool Ibrahima Konaté. Immagine: imago La stella del PSG Bradley Barcola con un look denim. Immagine: imago Marcus Thuram ama la stravaganza. Immagine: imago Jules Koundé si distingue sempre per il suo stile molto particolare... Immagine: imago ... proprio come Manu Koné. Immagine: imago La nuova stella del Bayern Michael Olise arriva con una giacca di pelle. Immagine: imago Mike Maignan sembra un attore di un film d'azione. Immagine: imago Eduardo Camavinga si presenta con un look casual. Immagine: imago Il suo collega del Real Aurelien Tchouameni è invece in tuta da ginnastica. Immagine: imago

La sfilata dei giocatori della Nazionale francese all'arrivo al ritiro di Clairefontaine è sempre molto attesa anche dagli appassionati di moda. Questa volta, però, un calciatore sorprende tutti nascondendo il suo volto. Chi è? Scopritelo nella galleria di immagini.

blue Sport Jan Arnet

Eleganti, anche se non così stravaganti come i francesi: ecco il modo in cui le stelle della nostra Nazionale si sono presentate lunedì al loro arrivo al ritiro di San Gallo.