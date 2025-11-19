Quando Senderos teneva in braccio una stella dell'attuale Nazionale

Vediamo Philippe Senderos, la grande stella dell'Arsenal, con un bambino in braccio. Oggi quel bimbo è lui stesso una stella della Nazionale svizzera. Senderos racconta a blue Sport come è nato tutto questo.
Hai fretta? blue News riassume per te
- Una vecchia foto mostra la leggenda della Nazionale svizzera Philippe Senderos con l'allora piccolo Johan Manzambi, oggi stella nascente della Nati.
- Senderos elogia il carattere e le capacità di Manzambi e vede in lui il potenziale per una grande carriera.
- Con il suo gol contro la Svezia e l'imminente qualificazione alla Coppa del Mondo a Pristina, Manzambi simboleggia il promettente futuro del calcio svizzero.
Un parcheggio a Ginevra. Philippe Senderos, all'epoca «circa 22 o 23 anni», tiene in braccio un bambino. «Di due o tre anni, credo», dice Senderos con una strizzatina d'occhio.
Quello che solo oggi sa è che quel bimbo avrebbe avuto una grande carriera calcistica davanti a sé.
Il ragazzino è infatti Johan Manzambi, che attualmente sta deliziando i tifosi della Nazionale svizzera e che è cresciuto in modo esponenziale negli ultimi mesi in Bundesliga con il Friburgo.
Senderos spiega: «Questa foto è stata scattata nel parcheggio dell'accademia del Servette, dove ero in visita. Credo che sia stata sua madre a scattarla e lui me l'ha mandata qualche anno fa».
Mi torna in mente quando Lionel Messi fece il bagno al piccolo Lamine Yamal e le foto fecero il giro del mondo.
Senderos crede in una grande carriera di Manzambi
«Johan è un ragazzo super, con un grande carattere», dice l'esperto romando, che ha giocato nel Milan e nell'Arsenal e ha fatto una carriera globale con presenze ai Mondiali, Europei e Champions League come difensore centrale.
«Siamo sempre in contatto e ci sentiamo al telefono di tanto in tanto. Quando sono arrivato al Servette come direttore sportivo, lui era in accademia, ma poi è andato al Friburgo».
Senderos, che attualmente lavora per la FIFA, afferma: «Già allora si intravvedeva che era un professionista di alto livello. Ma oggi si può dire che ha una classe di primo piano. Può avere una grande carriera a livello internazionale. Ha incredibili capacità fisiche e tecniche e può giocare in diverse posizioni: per lui non ci sono limiti».
L'esperto centrale di difesa ritiene che la segnatura di Manzambi contro la Svezia, partita poi vinta dalla Svizzera per 4-1, gli abbia tolto un peso: «Segnare quel gol nella sua città è stato un momento molto speciale. Per lui e per tutti».
Possiamo essere certi che il calcio svizzero vivrà molti altri momenti magici con Manzambi.