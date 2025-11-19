Quando Senderos teneva in braccio una stella dell'attuale Nazionale

All'inizio degli anni 2000, l'allora giocatore della nazionale Philippe Senderos tiene in braccio un bambino. All'epoca nessuno sapeva che il bambino sarebbe diventato un giorno un calciatore. zVg

Vediamo Philippe Senderos, la grande stella dell'Arsenal, con un bambino in braccio. Oggi quel bimbo è lui stesso una stella della Nazionale svizzera. Senderos racconta a blue Sport come è nato tutto questo.

Andreas Böni

Un parcheggio a Ginevra. Philippe Senderos, all'epoca «circa 22 o 23 anni», tiene in braccio un bambino. «Di due o tre anni, credo», dice Senderos con una strizzatina d'occhio.

Quello che solo oggi sa è che quel bimbo avrebbe avuto una grande carriera calcistica davanti a sé.

Il ragazzino è infatti Johan Manzambi, che attualmente sta deliziando i tifosi della Nazionale svizzera e che è cresciuto in modo esponenziale negli ultimi mesi in Bundesliga con il Friburgo.

Senderos spiega: «Questa foto è stata scattata nel parcheggio dell'accademia del Servette, dove ero in visita. Credo che sia stata sua madre a scattarla e lui me l'ha mandata qualche anno fa».

Mi torna in mente quando Lionel Messi fece il bagno al piccolo Lamine Yamal e le foto fecero il giro del mondo.

20-year-old Lionel Messi holding baby Lamine Yamal (2007) pic.twitter.com/FK5bemaSwH — culture jpeg (@culturejpg) September 29, 2025

Senderos crede in una grande carriera di Manzambi

«Johan è un ragazzo super, con un grande carattere», dice l'esperto romando, che ha giocato nel Milan e nell'Arsenal e ha fatto una carriera globale con presenze ai Mondiali, Europei e Champions League come difensore centrale.

«Siamo sempre in contatto e ci sentiamo al telefono di tanto in tanto. Quando sono arrivato al Servette come direttore sportivo, lui era in accademia, ma poi è andato al Friburgo».

Senderos, che attualmente lavora per la FIFA, afferma: «Già allora si intravvedeva che era un professionista di alto livello. Ma oggi si può dire che ha una classe di primo piano. Può avere una grande carriera a livello internazionale. Ha incredibili capacità fisiche e tecniche e può giocare in diverse posizioni: per lui non ci sono limiti».

L'esperto centrale di difesa ritiene che la segnatura di Manzambi contro la Svezia, partita poi vinta dalla Svizzera per 4-1, gli abbia tolto un peso: «Segnare quel gol nella sua città è stato un momento molto speciale. Per lui e per tutti».

Possiamo essere certi che il calcio svizzero vivrà molti altri momenti magici con Manzambi.