Il calcio femminile della Nazionale rossocrociata in occasione dei Mondiali, in fase di svolgimento in Nuova Zelanda e Australia, sembra interessare il pubblico elvetico.

Hai fretta? blue News riassume per te Quasi mezzo milione di spettatori hanno seguito la terza partita della Nazionale svizzera ai Mondiali di calcio in Nuova Zelanda.

Le tre partite della Nati, in Nuova Zelanda, hanno visto 50mila spettatori in totale allo stadio. Mostra di più

Il pubblico televisivo svizzero sembra essere interessato alla Coppa del Mondo femminile. Secondo i dati comunicati da SRF, infatti, sono stati fino a 473'000 gli spettatori che hanno seguito la partita decisiva della Nazionale contro la Nuova Zelanda su SRF zwei.

Le cifre corrispondono a una quota di mercato del 75,7%. Una media di 351mila persone si è sintonizzata per l'intera partita di domenica mattina, quando le svizzere si sono assicurate la qualificazione agli ottavi di finale grazie a un pareggio per 0-0 contro le padrone di casa.

I numeri delle prime due partite del girone della Nazionale svizzera sono stati più ridotti: la vittoria della Svizzera per 2-0, all'esordio contro le Filippine, è stata vista da una media di 89'000 persone, pari a una quota di mercato del 56,8%. Il pareggio senza reti contro la Norvegia, invece, andato in scena martedì scorso, ha ottenuto un'audience di 164mila spettatori.

Paragoni con il calcio maschile

Per mettere questi dati in prospettiva, ecco alcune cifre riguardanti il calcio maschile in Svizzera: la partita di Super League di sabato sera tra Servette e Zurigo ha avuto una media di 82'000 spettatori in TV.

Se invece guardiamo alla Nazionale maschile, i numeri sono diversi: la partita decisiva del girone della nazionale maschile ai Mondiali di calcio in Qatar contro la Serbia è stata seguita da 1,2 milioni di persone sulla SRF.

Allo stadio

In Nuova Zelanda, allo stadio, le tre sfide della nostra Nazionale sono state seguite da circa 50 mila spettatori in totale (13mila con le Filippine, 11mila con la Norvegia e 24mila con le padrone di casa). Nel 2015, a Vancouver contro l'Equador, sempre in occasione dei Mondiali, i tifosi allo stadio furono 31mila.

La prossima sfida della Nati

La nazionale svizzera affronterà la Spagna negli ultimi 16 anni della Coppa del Mondo femminile in Australia e Nuova Zelanda. La partita si svolgerà sabato mattina alle 7.00 (ora svizzera) ad Auckland.