Ecco quali giocatori della Nati hanno cambiato squadra e quali lo potrebbero fare a breve

Xherdan Shaqiri è uno dei nazionali svizzeri candidati al trasferimento Keystone

Alcuni giocatori della Nati hanno potuto sfruttare la vetrina europea per promuoversi. Quale svizzero potrebbe essere in lizza per un trasferimento?

Jan Arnet

Yann Sommer

Si sente a casa a Milano, ha ancora un contratto con l'Inter fino al 2026 e una partenza sembra fuori discussione.

Gregor Kobel

Kobel ha prolungato il suo contratto con il Borussia Dortmund solo nell'ottobre 2023 fino al 2028.

Yvon Mvogo

Nonostante alcune prestazioni eccezionali di Mvogo, il Lorient non è riuscito a rimanere in Ligue 1 ed è retrocesso. Per il portiere è chiaro che ora deve cambiare aria.

Il club gli ha anche concesso una licenza di trasferimento. Si dice che ci siano diverse parti interessate, con Nantes e Nizza in Ligue 1. Anche il Celtic Glasgow e il Parma avrebbero messo gli occhi su di lui.

Yvon Mvogo lascerà probabilmente il Lorient nonostante abbia un contratto fino al 2025. Keystone

Manuel Akanji

È destinato a rimanere al Manchester City e ha ancora un contratto fino al 2027, quindi non ha motivo di cercare una nuova sfida.

Fabian Schär

Schär ha prolungato il suo contratto con il Newcastle fino al 2025 solo a gennaio. Una partenza quest'estate sarebbe una sorpresa.

Ricardo Rodriguez

Con le sue ottime prestazioni agli Europei, il 31enne è riuscito a promuovere la propria causa. Non è ancora chiaro dove continuerà la sua carriera. Il contratto con il Torino è scaduto.

Ci sono diverse parti interessate, ma l'esterno sinistro sta ancora aspettando l'offerta giusta.

E se non dovesse arrivare? «Allora potrei benissimo restare a casa e occuparmi della mia famigli», ha dichiarato a blue Sport. Preferirebbe però giocare ancora per qualche anno. Anche l'Arabia Saudita è un'opzione.

Cédric Zesiger

Nella scorsa stagione, Zesiger non è stato sempre titolare nel Wolfsburg. Tuttavia, quando Ralph Hasenhüttl è subentrato a Niko Kovac a marzo, il giocatore svizzero lo è diventato. Il suo contratto è valido fino al 2027.

Nico Elvedi

0 minuti agli Europei - Elvedi è uno dei grandi sconfitti della Nazionale agli Europei di Germania. Anche se il suo contratto con il Gladbach dura fino al 2027, non nasconde di sentirsi pronto per una nuova sfida.

«Sarò sincero: se arriverà qualcosa di interessante, ci penserò», ha detto a «Sport Bild» prima degli Europei.

Quest'estate potrebbe lasciare il Borussia grazie a una clausola di uscita fissata a dieci milioni di euro. Si dice che il Wolverhampton, club della Premier League, sia interessato.

Nico Elvedi (a destra) non è stato utilizzato da Yakin, nemmeno per un minuto. Keystone

Leonidas Stergiou

Il VfB Stoccarda ha esercitato l'opzione per l'acquisto di Stergiou, precedentemente in prestito dal San Gallo (2 milioni di euro), e ha firmato un contratto fino al 2028.

Silvan Widmer

È il capitano del Mainz e di fatto è un punto fermo, ma il nuovo allenatore Bo Henriksen non ha sempre favorito il 31enne (contratto fino al 2026) dal suo arrivo. Un trasferimento sarebbe comunque una sorpresa.

Denis Zakaria

Quando Zakaria gioca sotto la guida di Adi Hütter, fa faville. È stato così all'YB, al Gladbach e, dalla scorsa estate, al Monaco. Non c'è motivo di pensare a un trasferimento, soprattutto perché il suo contratto è valido fino al 2028.

Adi Hütter e Denis Zakaria: una coppia perfetta. imago

Granit Xhaka

Stagione fantastica con il Leverkusen e ottimi Europei con la Svizzera. Non ci sarebbe dunque da sorprendersi se un top club si presentasse all'angolo con un'offerta da urlo per il capitano della Nati.

Ma Xhaka è anche in buone mani con i campioni di Germania: il suo contratto con il Leverkusen scadrà tra quattro anni.

Ardon Jashari

Il suo trasferimento dal Lucerna al Club Brugge è stato finalizzato settimane fa. Il club belga pagherà 6 milioni di euro per i servizi del centrocampista.

Michel Aebischer

Ha avuto uno sviluppo fantastico in Italia e ora può anche giocare in Champions League con il Bologna. In Germania è stato una delle pedine importanti messe in campo da Yakin.

È realistico pensare ad un prolungamento anticipato del suo contratto oltre il 2026.

Remo Freuler

Come Aebischer, anche lui ha disputato una grande stagione con il Bologna e un ottimo Europeo. Il Bologna ha esercitato l'opzione per l'acquisto del suo cartellino, precedentemente in prestito dal Nottingham, pagando 4,5 milioni di euro. Remo rimarrà in Emilia Romagna.

Vincent Sierro

È un giocatore di primissimo piano e capitano del Tolosa. A 28 anni, Sierro è pronto per il prossimo passo? Il suo contratto è valido fino al 2026.

Fabian Rieder

Il 22enne si è fatto notare agli Europei. Lo Stoccarda, secondo classificato in Germania, si è mosso durante il torneo e si è assicurato i suoi servizi per almeno un anno, in prestito.

Xherdan Shaqiri

Shaqiri ha parlato della sua situazione a Chicago prima degli Europei e non ha nascosto che vorrebbe giocare di nuovo in Europa. Il suo contratto è valido fino alla fine dell'anno. Il trasferimento avverrà al più tardi entro quella data. Molto probabilmente già quest'estate.

Andrà in Arabia Saudita? O tornerà al Basilea? Lugano? Come dichiarato da Heitz a giugno, «a Lugano non rimane un margine necessario per mettere nel libro paga dei bianconeri Shaqiri».

Noah Okafor

Al Milan, Okafor non è stato finora più di un giocatore marginale. Un trasferimento in un club più piccolo potrebbe essere la cosa giusta per farlo ripartire?

Al Milan, tuttavia, Paulo Fonseca è il nuovo allenatore: forse una nuova opportunità per lo svizzero?

Ruben Vargas

Dopo cinque anni all'Augsburg, i tempi sembrano maturi per il prossimo passo. Secondo L'Équipe il club di Ligue 1 Stade Rennes sarebbe interessato all'esterno della Nati.

La cifra richiesta per il trasferimento sarebbe di 7,5 milioni di euro. Il suo contratto con l'Augsburg dura fino al 2025.

Dan Ndoye

È stato l'attaccante svizzero agli Europei ed è anche sul taccuino di Inter, Juventus, Torino e Manchester United grazie alla sua ottima stagione al Bologna.

Jonas Omlin, che conosce bene Ndoye, ha recentemente dichiarato a blue Sport di ritenere che il 23enne sia in grado di trasferirsi in un top club: «Agli Europei non ha giocato contro difensori qualsiasi, erano i migliori. E se riesci a superare anche loro, puoi farlo anche in altri campionati e squadre. Ha tutte le carte in regola».

Il Bologna sarebbe disposto a trattare a partire da 25 milioni di euro. Il suo contratto con i felsinei è valido fino al 2027.

Steven Zuber

Zuber compirà 33 anni ad agosto. È possibile che concluda la sua carriera in Grecia. Ha ancora un contratto con l'AEK Atene fino al 2025.

Renato Steffen

Le cose stanno andando bene a Lugano. A quasi 33 anni è ancora un titolare indiscusso in Ticino e il suo contratto è valido fino al 2025.

Breel Embolo

Embolo ha saltato quasi tutta la stagione per la rottura del legamento crociato. Tuttavia, è riuscito a dimostrare quanto possa essere prezioso in occasione degli Europei.

Una sua partenza dal Monaco, dove è ancora sotto contratto fino al 2026, non è affatto scontata.

Zeki Amdouni

Amdouni si è trasferito in Inghilterra solo un anno fa. Ma il Burnley è ormai retrocesso. Vuole aiutare il club a riconquistare la promozione in Premier League o aprire il prossimo capitolo? Il suo contratto è valido fino al 2028.

In Germania è stato davvero poco utilizzato.

Kwadwo Duah

L'uomo sorpresa per eccellenza agli Europei. Quasi nessuno si aspettava che Duah venisse convocato, e invece era nell'undici titolare contro l'Ungheria e ha anche segnato il gol d'apertura.

Il 27enne è ancora sotto contratto con il Ludogorets in Bulgaria fino al 2026, ma sogna la Serie A: ha cambiato club quasi ogni anno dal 2017. Il prossimo trasferimento avverrà quest'estate?