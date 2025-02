José Mourinho Imago

La Federcalcio turca ha deciso di infliggere quattro turni di squalifica a José Mourinho dopo la bufera post derby contro il Galatasaray.

Due giornate sono per la frase «saltavano come scimmie» riferita alla panchina avversaria, le altre due per aver invitato il quarto uomo (turco) a guardare il buon arbitraggio dello sloveno Slavko Vincic.