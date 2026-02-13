La Svizzera aveva il gioco, l’energia e un’occasione irripetibile per scrivere la storia. Esce invece eliminata da un’Argentina irriconoscibile, ma ancora capace di sopravvivere grazie all’esperienza, al carattere, a una giocata geniale e a quella componente quasi inspiegabile che accompagna le grandi nazionali nei momenti decisivi.

Hai fretta? blue News riassume per te La Svizzera ha giocato meglio dell’Argentina, ma ha mancato una storica semifinale.

L’espulsione di Embolo ha cambiato la partita e mostrato poca maturità.

L’Argentina, pur deludente e con Messi in ombra, ha resistito grazie all’esperienza.

La giocata decisiva di Julián Álvarez ha premiato il carattere dei campioni.

Alla Svizzera manca ancora quel «supplemento d’anima» che decide i Mondiali.

Per anni alla Nazionale svizzera è stato rimproverato di non avere abbastanza talento. Ma non è stato questo il problema nella notte del 12 luglio. Semmai, le si potrà rimproverare di essere mancata sul piano della maturità.

L’Argentina ha mostrato pochissimo. Lionel Messi ha disputato una delle sue partite più anonime degli ultimi tempi. Senza idee e senza ritmo, l’Albiceleste ha subito a lungo una Svizzera superiore fisicamente, più intensa e più precisa nella costruzione del gioco.

Raramente la porta verso una semifinale mondiale era sembrata tanto aperta per la Nazionale elvetica.

Eppure, a passare è stata ancora una volta l’Argentina.

Perché? Perché le grandissime nazionali sanno sopravvivere anche nelle serate in cui il calcio sembra abbandonarle.

Embolo, un errore che diventa una lezione

L’episodio che cambia la partita ha quasi il valore di una lezione. Già ammonito, Breel Embolo pensa di poter ingannare Paredes e l’arbitro simulando un fallo a centrocampo.

Per un istante, il tentativo sembra riuscire. Poi intervengono i replay. Il secondo cartellino giallo diventa inevitabile. Chi la fa, l’aspetti.

Non è soltanto un errore individuale. È un errore nella lettura del momento e del contesto. Contro l’Argentina, ogni dettaglio conta. Ogni contrasto viene contestato. Ogni decisione arbitrale è accompagnata dalla pressione costante di undici giocatori.

Se la Svizzera ha in Granit Xhaka l’uomo capace di rispondere a questa intensità, l’Argentina sembra schierare undici Xhaka: undici leader, undici calciatori che vivono questi momenti con una ferocia quasi culturale.

È stato ancora una volta questo supplemento d’anima a fare la differenza.

Capire i momenti che cambiano tutto

Rimasta in dieci, la Svizzera ha continuato a giocare con coraggio. Le è mancato, però, ciò che accomuna tutte le grandi nazionali: un calciatore capace di inventare un gol dal nulla quando la partita sembra bloccata.

Questa volta non è stato Messi. Anche lui ha mancato completamente l’appuntamento. A indossare i panni del salvatore è stato Julián Álvarez, con quella giocata geniale che definisce i campioni.

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È probabilmente questo a rendere l’eliminazione ancora più dolorosa. La Svizzera non è caduta contro un’Argentina irresistibile, ma contro un’Argentina vulnerabile. Era la serata perfetta per scrivere la pagina più bella della propria storia.

Al suo posto restano un’enorme frustrazione e, insieme, una lezione preziosa.

Per diventare una nazionale capace di puntare alla stella non basta più giocare bene. Bisogna anche saper imporre la propria personalità, controllare le emozioni, riconoscere i momenti che decidono le grandi competizioni e suscitare quel rispetto che i campioni trasmettono naturalmente.

Quella componente invisibile che non si insegna

«¡A llorar a la iglesia!», letteralmente: «Vai a piangere in chiesa». Gli argentini amano questa espressione, una formula che il calcio sembra aver tramandato loro di generazione in generazione: le lacrime non hanno mai cambiato il destino di una partita.

La Svizzera è stata migliore. L’Argentina ha disputato la sua peggior gara del torneo. Messi è rimasto ai margini del gioco. Ma il calcio non premia sempre la squadra migliore. Spesso premia quella che riesce ancora a trovare una soluzione quando tutto sembra sfuggirle di mano.

Probabilmente non è un caso che le quattro semifinaliste di questo Mondiale siano tutte ex campioni del mondo. Come se, nei grandi appuntamenti, il peso della storia finisse sempre per farsi sentire.

Quella memoria collettiva, la certezza che nulla sia mai perduto, la capacità di restare in piedi quando il gioco non basta più: nessun algoritmo può misurarle, nessuna statistica può quantificarle.

La si chiami esperienza, carattere, cultura della vittoria o, più semplicemente, supplemento d’anima.

Oggi la Svizzera ha il livello necessario per competere con le migliori. Ha dimostrato di poter dominare l’Argentina sul piano del gioco.

Ma per entrare definitivamente nel ristretto cerchio delle grandissime nazionali deve ancora acquisire quella componente invisibile che non si insegna nelle accademie, che difficilmente si può allenare, ma che decide i Mondiali.