Prima della finale dei Mondiali al New York New Jersey Stadium, numerose star hanno provato a scaldare il pubblico sugli spalti e davanti alla televisione. Lo spettacolo, però, sembra aver convinto ben pochi spettatori.

Circa novanta minuti prima del calcio d’inizio, la star del web IShowSpeed e i rapper Post Malone e Swae Lee hanno aperto la finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina esibendosi su un palco gigantesco.

Più che a un evento sportivo, l’atmosfera ricordava quella di una cerimonia hollywoodiana, con tanto di inno ufficiale della FIFA interpretato da Nicole Scherzinger, Laura Pausini e Robbie Williams.

Lo spettacolo è proseguito sulla stessa falsariga.

La Coppa del Mondo è stata portata in campo dal tennista Carlos Alcaraz e dalla modella Hoyeon, custodita all’interno di una valigetta Louis Vuitton. Ad accompagnarli c’erano due campioni del mondo legati alle nazionali finaliste: lo spagnolo Andrés Iniesta, vincitore nel 2010, e l’argentino Mario Kempes, trionfatore nel 1978.

Dopotutto, nel corso della serata si sarebbe dovuto parlare anche di calcio.

O forse solo in parte.

Prima dell’ingresso in campo dei giocatori, infatti, è intervenuto Tom Cruise con un discorso. «Il calcio è una lingua che si parla senza parole», ha affermato il 64enne sorridendo, per poi concludere: «Questo è il calcio, questa è unità e questo è ciò che conta».

Le solenni parole dell’attore e la variopinta cerimonia prepartita non sono però piaciute a tutti. Sulla piattaforma X, numerosi utenti hanno commentato con sarcasmo.

«Lo stadio è ammutolito dopo questa esibizione di Robbie Williams e Nicole Scherzinger».

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Un altro utente ha ironizzato su Carlos Alcaraz: «Primo avvistamento dai tempi dei dinosauri». Il tennista 23enne, fermo da aprile a causa di diversi problemi fisici, non ha più disputato tornei. Per partecipare alla finale dei Mondiali, però, è sembrato abbastanza in forma.

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Non sono mancate le critiche all’impronta fortemente statunitense della cerimonia: «Che disastro è questo? Agli Stati Uniti non dovrebbe mai più essere permesso di ospitare un Mondiale. Perché è stato suonato il loro inno? Che cosa c’entra con una partita alla quale non partecipano?».

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A suscitare le reazioni più dure sui social è stato soprattutto il discorso di Tom Cruise.

«È terribilmente imbarazzante vedere Tom Cruise. Possiamo assicurarci che gli Stati Uniti non ospitino mai più un Mondiale?».

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«Questo discorso di Tom Cruise è la cosa più americana e imbarazzante che abbia visto da molto tempo. Perché è lì? Che cosa sta dicendo? E soprattutto: a chi interessa?».

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E ancora: «Possiamo finalmente giocare a calcio, per favore? Questa pagliacciata è ridicola. Che diavolo ci fa Tom Cruise lì? Almeno lo ha chiamato «football» — gli americani di solito dicono «soccer», ndr — ed è già qualcosa».

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Tra le numerose reazioni è difficile trovare commenti positivi.

Qualche utente, però, sembra aver apprezzato lo spettacolo: «Dico solo che questa è stata la cerimonia di chiusura più iconica, bella e spettacolare nella storia dei Mondiali. È stata organizzata bene, proprio come si sarebbe aspettato Donald Trump. L’America ha vinto. Noi americani sappiamo creare spettacoli per il mondo».

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E se lo spettacolo pre-partita è stato denso di celebrità, non è stato da meno l'half-time show.