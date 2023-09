Il secondo campanello d'allarme KEY

Quasi come successo tre mesi or sono in quel di Lucerna, la Svizzera ha sprecato la possibilità di conquistare la posta piena nei minuti finali.

E l'eloquente volto di Remo Freuler palesa tutta la delusione. «Questa è ancora peggio: bisognava solo mantenere la palle e prendere un fallo, ma ci hanno bucato in contropiede. Non abbiamo giocato benissimo, eppure potevamo rincasare con i tre punti». Un'analisi condivisa pure da Murat Yakin: «Bisognava essere più attenti e maliziosi. Sono due punti persi... C'è delusione, ma anche soddisfazione per la classifica».

