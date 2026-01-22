L'attaccante del Barcellona Dani Olmo (al centro) segna un gol da sogno in Champions League contro lo Slavia Praga. KEYSTONE

La Champions League ha continuato a emozionare mercoledì con numerosi gol, risultati sorprendenti e scene pazzesche. Ecco i momenti salienti della serata.

Patrick Lämmle Tobias Benz

Il trucco di Szoboszlai su calcio di punizione a Marsiglia

Quando viene battuto un calcio di punizione pericoloso, un giocatore della squadra che difende si trova spesso a terra dietro il muro.

Dominik Szoboszlai, stella del Liverpool, dimostra perché questa può essere una buona idea e porta così in vantaggio i suoi a Marsiglia con un tiro basso e sfacciato.

Il martello di Olmo a Praga

Lo Slavia Praga ha dato filo da torcere all'FC Barcelona. Dopo essere passato in vantaggio per 1:0 e aver pareggiato sul 2:2, l'attaccante del Barça Dani Olmo ne aveva abbastanza.

Al 63° minuto ha portato i catalani in vantaggio per 3:2 senza compromessi, mettendo il Barça sulla strada della vittoria.

Il rigore sbagliato da Pavlidis a Torino

Il Benfica si vede assegnare un calcio di rigore dal VAR sullo 0-2 in casa della Juventus.

Vangeli Pavlidis ha avuto la possibilità di riportare in partita i portoghesi dagli undici metri all'81° minuto. Tuttavia, le cose non sono andate secondo i piani...