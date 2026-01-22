  1. Clienti privati
Il trucco, il gol da sogno e la scivolata Queste tre perle della serata di Champions League sono assolutamente da vedere

Tobias Benz

22.1.2026

L'attaccante del Barcellona Dani Olmo (al centro) segna un gol da sogno in Champions League contro lo Slavia Praga.
L'attaccante del Barcellona Dani Olmo (al centro) segna un gol da sogno in Champions League contro lo Slavia Praga.
KEYSTONE

La Champions League ha continuato a emozionare mercoledì con numerosi gol, risultati sorprendenti e scene pazzesche. Ecco i momenti salienti della serata.

Patrick Lämmle

22.01.2026, 08:30

Il trucco di Szoboszlai su calcio di punizione a Marsiglia

Quando viene battuto un calcio di punizione pericoloso, un giocatore della squadra che difende si trova spesso a terra dietro il muro.

Dominik Szoboszlai, stella del Liverpool, dimostra perché questa può essere una buona idea e porta così in vantaggio i suoi a Marsiglia con un tiro basso e sfacciato.

260121_NL_MAR_LIV_TOR1-ITA.mp4

260121_NL_MAR_LIV_TOR1-ITA.mp4

260121_NL_MAR_LIV_TOR1-ITA.mp4

21.01.2026

Il martello di Olmo a Praga

Lo Slavia Praga ha dato filo da torcere all'FC Barcelona. Dopo essere passato in vantaggio per 1:0 e aver pareggiato sul 2:2, l'attaccante del Barça Dani Olmo ne aveva abbastanza.

Al 63° minuto ha portato i catalani in vantaggio per 3:2 senza compromessi, mettendo il Barça sulla strada della vittoria.

260121_SLA_BAR_Olmoooooo-ITA.mp4

260121_SLA_BAR_Olmoooooo-ITA.mp4

260121_SLA_BAR_Olmoooooo-ITA.mp4

21.01.2026

Il rigore sbagliato da Pavlidis a Torino

Il Benfica si vede assegnare un calcio di rigore dal VAR sullo 0-2 in casa della Juventus.

Vangeli Pavlidis ha avuto la possibilità di riportare in partita i portoghesi dagli undici metri all'81° minuto. Tuttavia, le cose non sono andate secondo i piani...

260121_NL_JUV_BEN_PEN-ITA.mp4

260121_NL_JUV_BEN_PEN-ITA.mp4

260121_NL_JUV_BEN_PEN-ITA.mp4

21.01.2026

