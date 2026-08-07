Con il fallimento dei suoi piani di investimento, Gianni Infantino ha subito una dolorosa sconfitta. Ciò potrà avere ripercussioni sulla sua presidenza a capo della FIFA? Una panoramica sui possibili sfidanti.

Quanto è indebolito il presidente della FIFA Gianni Infantino?

Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha fallito con i suoi piani di investimento da miliardi.

Lo svizzero è ora oggetto di attacchi sempre più feroci. Il 56enne vorrebbe, se tutto andrà per il verso giusto, candidarsi per l’ennesima e ultima volta per un mandato di quattro anni in occasione del 77° Congresso della FIFA, che si terrà a marzo del prossimo anno a Rabat (Marocco).

Solo poche settimane fa sembrava quasi impensabile che il vallesano potesse inciampare sulla strada verso un nuovo mandato. La situazione è cambiata radicalmente.

I candidati hanno tempo fino al 18 novembre per presentare la propria candidatura alle elezioni per la presidenza della FIFA. Chi potrebbero essere gli sfidanti? Ecco una selezione.

Aleksander Ceferin (58)

Il presidente della UEFA se ne intende di combattimenti ravvicinati. Aleksander Ceferin era un tempo un karateka.

L’avvocato sloveno ama presentarsi come l’antitesi di Gianni Infantino, ma proprio all’interno della Federcalcio europea ha promosso con veemenza la commercializzazione.

Quasi alla fine del suo mandato alla guida della UEFA – dato che nel 2027 non intende ricandidarsi – Ceferin ha organizzato la protesta europea contro il suo avversario alla FIFA.

Dopo un certo periodo, ogni organizzazione ha bisogno di «sangue fresco», ha affermato all’inizio del 2024. Chissà se questo vale anche per lui e per la FIFA?

Aleksander Ceferin ama presentarsi come l'alternativa a Gianni Infantino. James Manning/PA Wire/dpa

Nasser Al-Khelaifi (52)

Non respingendo l’idea di un Mondiale biennale, formulata nel 2021 da Gianni Infantino, Nasser Al-Khelaifi, presidente della potente associazione European Football Clubs (EFC, ex ECA), si è mostrato aperto al dialogo. È stata una mossa di cortesia.

Il qatariota, presidente del Paris Saint-Germain dal 2011 e, tra l’altro, membro del consiglio di amministrazione della rete sportiva e di intrattenimento beIN, aveva già fatto sapere di non essere interessato alla carica di presidente della FIFA.

Rimane quindi, per il momento, membro del Comitato esecutivo dell’UEFA e persona di fiducia del presidente dell’UEFA Aleksander Ceferin.

Nasser Al-Khelaifi (al centro) è il presidente della potente associazione European Football Clubs. Aurelien Morissard/AP/dpa

Mattias Grafström (45)

Figlio di uno svedese e di un’olandese, Mattias Grafström è stato campione svizzero giovanile di ping-pong. Ha però fatto carriera come dirigente nel mondo del calcio.

Nel 2024, dopo un periodo ad interim, è diventato ufficialmente segretario generale della FIFA, succedendo alla senegalese Fatma Samoura.

È in realtà uno stretto collaboratore di Gianni Infantino. Secondo quanto riportato dai media, il 45enne vedrebbe però in questa nomina un’opportunità per ambire alla carica più alta del calcio mondiale.

Mattias Grafström una volta era davvero bravo a ping-pong Harold Cunningham/FIFA/dpa

Victor Montagliani (60)

I Mondiali negli Stati Uniti, in Canada e in Messico sono stati per lui una sorta di partita in casa. Victor Montagliani è nato a Vancouver ed è diventato presidente della Federcalcio canadese nel 2012.

Dopo l’arresto dell’allora presidente della Concacaf Jeffrey Webb nel 2015, in seguito allo scandalo di corruzione della FIFA, si è aperta per lui una grande opportunità di carriera.

Già dal 2016, il canadese, che annovera Carlo Ancelotti tra i suoi confidenti, è alla guida della confederazione continentale responsabile per il Nord, Centro America e i Caraibi. La Concacaf ha respinto all’unanimità i piani di investimento di Infantino.

I Mondiali negli Stati Uniti, in Canada e in Messico sono stati il palcoscenico di Victor Montagliani. Darryl Dyck/The Canadian Press/AP/dpa

Lo sceicco Salman bin Ibrahim al-Chalifa (60)

Già nel 2016 lo sceicco Salman bin Ibrahim al-Chalifa aveva sfidato Gianni Infantino. All’epoca, però, lo svizzero riuscì a spuntarla di misura nelle elezioni presidenziali della FIFA contro il funzionario del Bahrein, che si trovava a dover affrontare accuse di corruzione e violazione dei diritti umani.

I piani di investimento di Infantino sono stati respinti dalla Confederazione asiatica di calcio (AFC), di cui Al Khalifa è presidente.

«È necessario avviare un dialogo collettivo e mostrare rispetto per l’esercizio delle funzioni», ha affermato il 60enne.