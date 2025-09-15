Yann Sommer si è comportato egregiamente per l'Inter nell'ultima campagna di Champions League. KEYSTONE

È arrivato il momento: martedì il famoso inno della Champions League tornerà finalmente a suonare in molti stadi europei. Ecco sette giocatori svizzeri che quest'anno si contenderanno il glorioso trofeo.

Tobias Benz Tobias Benz

Inter Yann Sommer

La scorsa stagione, Yann Sommer ha raggiunto la finale di Monaco con l'Inter. Tuttavia, gli italiani sono stati sconfitti per 5-0 dal PSG. Nella prossima stagione i nerazzurri riusciranno a fare meglio? Sommer sarà ancora il numero uno indiscusso tra i pali.

Inter Manuel Akanji

Manuel Akanji è il nuovo centrale davanti a Sommer. Il 30enne sa come vincere la Champions League. Nel 2023, lo ha fatto con il Manchester City, vincendo la finale proprio contro l'Inter. La sua serenità e la sua esperienza sono ciò che è mancato ai nerazzurri nel 2023 e nel 2025?

Avversari dell'Inter: Ajax (A), Slavia Praga (H), Union SG (A), Kairat Almaty (H), Atlético Madrid (A), Liverpool (H), Arsenal (H), Borussia Dortmund (A)

Borussia Dortmund Gregor Kobel

Anche il Borussia Dortmund ha un conto in sospeso con la Champions. I tedeschi sono sorprendentemente arrivati in finale nel 2024. Tuttavia a Wembley non sono riusciti a compiere il colpaccio contro il Real Madrid. Il BVB non è certo tra i favoriti per la vittoria di quest'anno. Ma chissà...

Avversari del Borussia Dortmund: Juventus (A), Athletic Bilbao (H), Copenaghen (A), Manchester City (A), Villarreal (H), Bodö/Glimt (H), Tottenham Hotspur (A), Inter Milan (H)

Eintracht Francoforte Aurèle Amenda

Anche per Amenda e l'Eintracht Francoforte la partecipazione alla finale è molto improbabile. Tuttavia, il difensore svizzero e i suoi compagni non vedono l'ora di affrontare avversari di alto livello. Nella fase campionato affronteranno, tra gli altri, Liverpool, Barcellona, Atlético Madrid, Tottenham e Napoli. Un sorteggio assolutamente fantastico.

Gli avversari dell'Eintracht Francoforte: Galatasaray Istanbul (H), Atlético Madrid (A), Liverpool (H), Napoli (A), Atalanta Bergamo (H), Barcellona (A), Qarabag (A), Tottenham Hotspur (H)

Newcastle United Fabian Schär

Sarà un difficile equilibrio tra Premier League e Champions League per la squadra del nord-est dell'Inghilterra. Con Malick Thiaw, il Newcastle ha potenziato ancora una volta la propria difesa e ciò potrebbe giocare a sfavore di Fabian Schär. Finora, però, non sembra che il 33enne debba preoccuparsi del suo posto come centrale.

Avversari del Newcastle United: Barcellona (H), Union SG (A), Benfica (H), Athletic Bilbao (H), Marsiglia (A), Leverkusen (A), PSV Eindhoven (H), Paris Saint-Germain (A)

Fabian Schär fa parte della rosa del Newcastle. KEYSTONE

AS Monaco Philipp Köhn

Il portiere svizzero avrebbe dovuto fare da secondo al nuovo acquisto Lukas Hradecky. Tuttavia, il suo compagno si è infortunato al ginocchio nell'ultima partita di Ligue 1 contro lo Strasburgo e rimarrà fuori dai giochi per circa due mesi. Ciò dà a Köhn la possibilità di ricandidarsi per il ruolo di numero uno.

AS Monaco Denis Zakaria

È il capitano e il titolare indiscusso della squadra di Adi Hütter. Il Monaco ha davanti a sé alcuni duelli difficili: Zakaria e compagni dovranno vedersela con Manchester City e Real Madrid, tra gli altri.

Gli avversari dell'AS Monaco: Club Brugge (A), Manchester City (H), Tottenham Hotspur (H), Bodö/Glimt (A), Pafos (A), Galatasaray Istanbul (H), Real Madrid (A), Juventus Torino (H).

Ci sono altri giocatori svizzeri sotto contratto con squadre che partecipano alla Champions League: Ulisses Garcia (Olympique Marsiglia) e Marc Giger (Union Saint-Gilloise). Tuttavia, non sono stati tesserati per la competizione europea.