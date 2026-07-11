«Sono orgoglioso quando scendo in campo e sento l’inno». Con i Mondiali, Gregor Kobel ha realizzato il sogno di ragazzino e ha trascinato la nostra Nazionale ai quarti di finale contro la Colombia. Un tempo voleva allenarsi persino con un braccio rotto.

Chi è quello che sorride alla telecamera? È Gregor Kobel, il nostro eroe.

Dopo il ritiro di Yann Sommer, Gregor Kobel (28 anni) ha dovuto raccogliere un’eredità non da poco. Ma ora, dopo essere diventato l’eroe dei Mondiali nei rigori contro la Colombia, si può dire che Kobel si sia davvero affermato in Nazionale. Come punto di riferimento affidabile e anche come leader.

A questo proposito, gli è di grande aiuto dal punto di vista mentale il fatto che la sua fidanzata Anna e loro figlia (1 anno) siano lì con lui e che a volte possa vederle.

«È importantissimo - dice - sono un uomo di famiglia e amo moltissimo la mia. È importante riavere un po’ di equilibrio grazie alla famiglia, per rilassarsi e poi tornare in campo con energia. Muri ci concede questa libertà, e lo apprezzo moltissimo».

Ma com’era Kobel da bambino? Nel documentario di blue Sport «Gregor Kobel – vom Züri-Knirps zum BVB-Riesen» («Gregor Kobel – Da ragazzino di Zurigo a gigante del BVB»), due ex allenatori delle giovanili hanno ricordato il giovane Gregi. Inoltre la famiglia ha messo a disposizione alcune foto del piccolo portiere.

Anche tra i juniores è sempre il più alto: Gregor Kobel. zVg

L'allenatore delle giovanili vedeva in lui un attaccante

Tutto ha inizio all’FC Seefeld. Il suo ex allenatore della categoria F, Marc Caprez, racconta nel documentario: «Gregi era un ragazzo molto simpatico, molto disciplinato».

Suo padre Peter Kobel, ex giocatore di hockey su ghiaccio del Davos, degli ZSC Lions e del Kloten, secondo Caprez voleva che il piccolo Gregor giocasse in porta.

Caprez stesso non era molto entusiasta dell’idea, perché un tempo in porta venivano semplicemente messi i bambini meno bravi, ma Kobel era «un fuoriclasse», dice Caprez. «Come allenatore ero naturalmente felice di avere un giocatore di campo che segnasse qualche gol».

In seguito Kobel passa al GC, dove incontra Fred Zbinden, allenatore dei portieri. Quest’ultimo racconta un aneddoto sull’ambizione di Kobel. Una volta, mentre i portieri tremavano tutti dal freddo nella neve fangosa, l'allenatore aveva detto: «Bene, basta così. Andiamo a farci una doccia calda!».

«E poi Greg dice: "Ehi, signor Zbinden, proprio così? L’allenamento non è ancora finito". E tu te ne stavi lì al freddo, mentre lui pensava solo all’allenamento. Questo è Gregi». Ed è proprio per questo che è riuscito a diventare una star della Nazionale.

Voleva allenarsi nonostante avesse il braccio ingessato

All’epoca il GC offriva anche campi per portieri nell’ambito di vacanze in famiglia all’estero. «Gregi, ovviamente, era sempre della partita. E mentre gli altri erano in piscina, noi ci allenavamo con 30 gradi. E cosa facevano i ragazzi dopo l’allenamento? Andavano nella piscina coperta e continuavano a "tuffarsi" anche lì».

Ed è proprio così che Kobel si è rotto un braccio. «E cosa succede il giorno dopo all’allenamento? Gregi è di nuovo sul campo da calcio e vuole allenarsi con noi, nonostante il braccio ingessato». Zbinden pensa che all’epoca Kobel portasse i capelli lunghi solo «per non far vedere ogni graffio sul viso».

Nonostante avesse il braccio ingessato, Gregi è sceso in campo. zVg

Zbinden, il primo allenatore dei portieri, ha potuto partecipare ai festeggiamenti quando Kobel ha firmato il suo primo contratto da professionista all’Hoffenheim: è stato invitato dalla famiglia.

Questo dimostra quanto Kobel sia rimasto con i piedi per terra, anche dopo essere diventato una star. «Ma sai da dove vieni e pensi alle persone. Per me è una di quelle storie che ti toccano il cuore».

Disciplina e obiettivi chiari, ma anche umanità: lo dimostra anche una storia di Caprez. Chiedeva continuamente una maglietta di Kobel per la sede del FC Seefeld, ma papà Peter gli diceva che gliel’avrebbe portata solo quando suo figlio avesse vinto qualcosa.

«Una settimana dopo la promozione con lo Stoccarda, mi sono alzato per prendere il giornale dalla cassetta delle lettere. C’era una maglia dentro. E ci aveva aggiunto anche due paia di scarpe e dei guanti da portiere». È stato ovviamente fantastico. «Ero felicissimo», racconta Caprez.

Ora il piccolo Gregi, originario del quartiere Seefeld di Zurigo, punta più in alto. Sicuramente sarà fondamentale già nei quarti di finale contro l’Argentina, campione del mondo in carica.

Ecco il video del documentario completo su Gregor Kobel (in svizzero tedesco):