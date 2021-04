Raccattapalle scaglia una pallonata ad un giocatore della Roma

Balljunge schiesst Roma-Spieler ab Beim Europa-League-Spiel zwischen Ajax Amsterdam und der AS Roma (1:2) sorgt ein Balljunge für eine unschöne Szene. Kurz vor Schluss wirft er Roma-Profi Riccardo Calafiori aus nächster Nähe den Ball an den Hals. 09.04.2021

Nella partita di Europa League tra Ajax Amsterdam e Roma un raccattapalle è balzato agli onori della cronaca. Poco prima del triplice fischio finale il ragazzo ha colpito il giocatore dei giallorossi Riccardo Calafiori con una pallonata.

Erano in corso i minuti di recupero alla Johan Cruyff Arena di Amsterdam quando la Roma ha ricevuto una rimessa in gioco. Un raccattapalle, che voleva velocizzare il gioco, ha lanciato un pallone a Riccardo Calafiori. Il difensore italiano tuttavia ha preso il pallone, per poi lasciarlo cadere subito dopo, al fine di perdere tempo. La Roma stava infatti vincendo per 2-1.

Decisamente un gesto antisportivo, per il quale il terzino sinistro è stato ammonito. Ma prima che l'arbitro potesse mostrare il cartellino giallo, il raccattapalle si è fatto giustizia da solo, scagliando una pallonata da distanza ravvicinata a Calafiori. Un gesto sopra le righe, che questa volta ha fatto montare su tutte le furie il 18enne romano, il quale non le ha mandate a dire al raccattapalle: «Brutto pezzo di m***a! Schifoso».

Non appena gli animi si sono calmati l'arbitro ha potuto fischiare la fine dell'incontro. La Roma si è imposta per 2-1 ad Amsterdam, un'ottimo affare per la squadra di Paulo Fonseca, che ora si trova ad un passo dalle semifinali di Europa League.