Claudio Ranieri alla guida dell'Italia?

Claudio Ranieri è sempre più vicino alla panchina dell'Italia, ma prima serve un accordo tra FIGC e Roma per permettergli di mantenere il suo doppio ruolo.

Nicolò Forni

Hai fretta? blue News riassume per te La FIGC punta su Ranieri come commissario tecnico, pur lasciandolo consigliere dei Friedkin alla Roma.

Dopo un primo rifiuto, il tecnico romano si è preso del tempo per riflettere sull'opportunità di guidare l'Italia verso il prossimo Mondiale.

Il suo ruolo non formale nel club potrebbe rendere compatibili i due incarichi, in una missione limitata alla campagna mondiale. Mostra di più

Stando ai media italiani, Claudio Ranieri è sempre più vicino alla panchina della Nazionale azzurra. L'unico nodo da sciogliere sembrerebbe essere quello di trovare un equilibrio tra la Federcalcio e la Roma. L'esperto allenatore infatti è consigliere personale della famiglia Friedkin, proprietaria del club giallorosso.

L'idea della federazione sarebbe quella di affidargli un doppio ruolo: commissario tecnico dell'Italia e, allo stesso tempo, lasciarlo lavorare in seno al club giallorosso.

Tornare in panchina

L'offerta arriva dopo un primo rifiuto da parte del 73enne, che anche ieri era impegnato a fianco di Gian Piero Gasperini nella pianificazione della nuova stagione della Roma. La situazione resta complessa, ma la FIGC sembra determinata a ottenere il sì di Ranieri e del club, lasciando il tempo necessario per le riflessioni del caso.

È vero che il romano ha salutato ufficialmente la panchina dopo l'ultima partita della Roma a Torino, ma la prospettiva di guidare l'Italia a un Mondiale - il primo dopo i clamorosi fallimenti di Russia 2018 e Qatar 2022 - rappresenta un'ultima opportunità troppo affascinante per essere ignorata.

Come sottolineato anche da «La Gazzetta dello Sport», l'ex tecnico del Leicester dei miracoli tiene molto al ruolo di garante tra tifoseria e società nella delicata fase di ricostruzione della Roma, al fianco di un Gasperini appena approdato a Trigoria dopo aver chiuso un ciclo di otto stagioni all'Atalanta. Sempre stando al Foglio Rosa sarebbe stato proprio l'appoggio di Ranieri, figura solida e rispettata, uno dei fattori decisivi per il sì del nuovo tecnico.

Il nodo da sbrogliare

"Sir Claudio" non figura come dirigente nel club giallorosso, ma come consigliere esterno dei Friedkin: una distinzione che potrebbe facilitare la compatibilità dei due incarichi.

Inoltre considerando che l'impegno in azzurro sarebbe focalizzato esclusivamente sul progetto dei prossimi Mondiali della prossima estate, la convivenza tra Roma e Nazionale non è poi così impossibile da immaginare.