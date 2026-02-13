Simone Rapp, ritiratosi dal calcio giocato al termine dello scorso campionato, è da oggi nuovo direttore sportivo del Thun.

Il 33enne ha indossato la maglia dei bernesi tra il 2015 e il 2018

Il 33enne ticinese, che da giocatore aveva indossato la maglia dei bernesi dal 2015 al 2018 e che in questa stagione ne era il pianificatore della rosa, prende il posto di Dominik Albrecht, uno degli artefici, insieme a Mauro Lustrinelli, della straordinaria cavalcata dei biancorossi verso il loro primo titolo svizzero.