  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

La Liga È il Real a vincere il 261esimo Clasico della storia

Swisstxt

26.10.2025 - 18:23

Il Real vince il primo Clasico della stagione
Il Real vince il primo Clasico della stagione
EPA

El Clasico, giunto alla 261a edizione in partite ufficiali, ha visto gioire per la 106a volta il Real Madrid, che nell'ambito della 10a giornata della Liga si è imposto in casa per 2-1, allungando in vetta alla classifica dove il Barcellona ora insegue a -5.

SwissTXT

26.10.2025, 18:23

26.10.2025, 18:26

Protagonista dell'incontro, nel bene e nel male, Mbappé, prima con una rete annullata dal VAR, poi con il vantaggio dei suoi e infine con un rigore inituito da Szczesny al 52'.

A dare la vittoria alle Merengues, che non vincevano da un anno e mezzo coi rivali, è stato Bellingham al 43', dopo che Lopez aveva pareggiato al 38'.

I più letti

«Va all’inferno vecchio rimbambito!»: ecco il racconto curioso di Francesco Guccini
Ecco quando è previsto il ritorno sulle piste di Kilde, Brignone e degli altri fuoriclasse
Kim Kardashian: «Ho avuto un aneurisma». Ecco la sua reazione quando l'ha scoperto
Sciare in Svizzera diventa sempre più caro, ecco di quanto salgono i prezzi
Il Comune di Lugano alza il moltiplicatore per il 2026. Ecco di quanti punti salirà

Video correlati

Real Madrid - Barcelona 2:1

Real Madrid - Barcelona 2:1

LALIGA | 10ème journée | Saison 25/26

26.10.2025

Servette – Lugano 2:1

Servette – Lugano 2:1

Super League | 10° turno | stagione 25/26

26.10.2025

Lausanne-Sport – Basilea 5:1

Lausanne-Sport – Basilea 5:1

Super League | 10° turno | stagione 25/26

26.10.2025

Real Madrid - Barcelona 2:1

Real Madrid - Barcelona 2:1

Servette – Lugano 2:1

Servette – Lugano 2:1

Lausanne-Sport – Basilea 5:1

Lausanne-Sport – Basilea 5:1

Più video

Altre notizie

Super League. Il Lugano s'inchina al Servette e rimane settimo in classifica

Super LeagueIl Lugano s'inchina al Servette e rimane settimo in classifica

Super League. Lo Young Boys torna a vincere

Super LeagueLo Young Boys torna a vincere

Si accende il Clásico. Lamine Yamal provoca il Real Madrid: «Rubano e si lamentano»

Si accende il ClásicoLamine Yamal provoca il Real Madrid: «Rubano e si lamentano»

Ecco di chi si tratta. Massimiliano Allegri contro un famoso youtuber: diffuso il suo numero di telefono, scatta la denuncia

Ecco di chi si trattaMassimiliano Allegri contro un famoso youtuber: diffuso il suo numero di telefono, scatta la denuncia

Serie A. Il big match va al Napoli, Sommer trafitto tre volte

Serie AIl big match va al Napoli, Sommer trafitto tre volte