El Clasico, giunto alla 261a edizione in partite ufficiali, ha visto gioire per la 106a volta il Real Madrid, che nell'ambito della 10a giornata della Liga si è imposto in casa per 2-1, allungando in vetta alla classifica dove il Barcellona ora insegue a -5.
Protagonista dell'incontro, nel bene e nel male, Mbappé, prima con una rete annullata dal VAR, poi con il vantaggio dei suoi e infine con un rigore inituito da Szczesny al 52'.
A dare la vittoria alle Merengues, che non vincevano da un anno e mezzo coi rivali, è stato Bellingham al 43', dopo che Lopez aveva pareggiato al 38'.