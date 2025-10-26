Il Real vince il primo Clasico della stagione EPA

El Clasico, giunto alla 261a edizione in partite ufficiali, ha visto gioire per la 106a volta il Real Madrid, che nell'ambito della 10a giornata della Liga si è imposto in casa per 2-1, allungando in vetta alla classifica dove il Barcellona ora insegue a -5.

SwissTXT Swisstxt

Protagonista dell'incontro, nel bene e nel male, Mbappé, prima con una rete annullata dal VAR, poi con il vantaggio dei suoi e infine con un rigore inituito da Szczesny al 52'.

A dare la vittoria alle Merengues, che non vincevano da un anno e mezzo coi rivali, è stato Bellingham al 43', dopo che Lopez aveva pareggiato al 38'.