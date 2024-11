Militao KEY

La festa in casa Real Madrid per il netto successo ottenuto contro l'Osasuna (4-0) è stata rovinata dal brutto infortunio subito da Militao, che sarà operato nei prossimi giorni per la rottura di entrambi i menischi del ginocchio destro.

Nel match deciso da Vinicius (tripletta) e Bellingham, Ancelotti è stato costretto a sostituire per infortunio pure Rodrygo e Vazquez.

