  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Calcio Real, rissa e contestazioni

Swisstxt

7.5.2026 - 19:28

Valverde e Tchouameni
Valverde e Tchouameni
Reuters

Clima rovente al Real Madrid prima del Clasico di domenica al Camp Nou.

SwissTXT

07.05.2026, 19:28

Valverde e Tchouameni sono venuti alle mani dopo un'entrata dura in allenamento. Il capitano uruguaiano è finito in ospedale con un taglio alla testa. Il presidente Perez ha annunciato sanzioni I tifosi intanto contestano Mbappé, accusato di scarso impegno e di essersi concesso una vacanza in Sardegna con la nuova fidanzata durante la riabilitazione. La campagna online «Mbappé Out» raccoglie milioni di firme. E in tutto questo il club cerca un nuovo allenatore dopo due stagioni senza titoli. In pole c'è Mourinho.

I più letti

Raoul Bova e Beatrice Arnera allo scoperto, mentre Rocío Morales si allontana da Iannone
Jannik Sinner e il garage da milioni: tra Ferrari, Porsche e il «no» del manager a 18 anni
La showgirl Samira Lui rimanda le nozze con Luigi Punzo, ecco perché

Video correlati

Bayern – PSG 1:1

Bayern – PSG 1:1

UEFA Champions League | Semifinale di ritorno | Saison 25/26

06.05.2026

Luis Enrique: «Mi ha fatto pensare a quello che diceva Nadal su Federer...»

Luis Enrique: «Mi ha fatto pensare a quello che diceva Nadal su Federer...»

06.05.2026

Lara Gut-Behrami: «Durante la mia carriera ho iniziato a odiare i fiori, adesso invece...»

Lara Gut-Behrami: «Durante la mia carriera ho iniziato a odiare i fiori, adesso invece...»

05.05.2026

Bayern – PSG 1:1

Bayern – PSG 1:1

Luis Enrique: «Mi ha fatto pensare a quello che diceva Nadal su Federer...»

Luis Enrique: «Mi ha fatto pensare a quello che diceva Nadal su Federer...»

Lara Gut-Behrami: «Durante la mia carriera ho iniziato a odiare i fiori, adesso invece...»

Lara Gut-Behrami: «Durante la mia carriera ho iniziato a odiare i fiori, adesso invece...»

Più video

Altre notizie

Europa League. Shock a Freiburg: Braga subito in 10 per un fallo da ultimo uomo - Nottingham Forest-Aston Villa 0-0*

Europa LeagueShock a Freiburg: Braga subito in 10 per un fallo da ultimo uomo - Nottingham Forest-Aston Villa 0-0*

Calcio. Trump colpito dal caro-biglietti ai Mondiali: «Non pagherei»

CalcioTrump colpito dal caro-biglietti ai Mondiali: «Non pagherei»

Ecco quali. Florentino vuole Mourinho alla guida del Real, ma lo Special One mette 10 condizioni

Ecco qualiFlorentino vuole Mourinho alla guida del Real, ma lo Special One mette 10 condizioni