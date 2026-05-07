Valverde e Tchouameni Reuters

Clima rovente al Real Madrid prima del Clasico di domenica al Camp Nou.

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Valverde e Tchouameni sono venuti alle mani dopo un'entrata dura in allenamento. Il capitano uruguaiano è finito in ospedale con un taglio alla testa. Il presidente Perez ha annunciato sanzioni I tifosi intanto contestano Mbappé, accusato di scarso impegno e di essersi concesso una vacanza in Sardegna con la nuova fidanzata durante la riabilitazione. La campagna online «Mbappé Out» raccoglie milioni di firme. E in tutto questo il club cerca un nuovo allenatore dopo due stagioni senza titoli. In pole c'è Mourinho.