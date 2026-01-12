  1. Clienti privati
Calcio È finita tra il Real Madrid e Xabi Alonso, ecco il sostituto

Swisstxt

12.1.2026 - 18:33

Xabi Alonso
Xabi Alonso
KEY

È durata poco più di sette mesi l'avventura di Xabi Alonso sulla panchina del Real Madrid.

SwissTXT

12.01.2026, 18:33

12.01.2026, 19:26

Fatale per lo spagnolo il ko in Supercoppa contro gli acerrimi rivali del Barcellona. Con un comunicato di poche righe il club ha annunciato la separazione consensuale con il 44enne, che aveva un contratto fino al 2028: «Xabi Alonso avrà sempre la stima e l’affetto di tutti i madridisti perché è una leggenda del club».

Le Merengues hanno in seguito indicato Alvaro Arbeloa, attuale allenatore del Castilla ed ex difensore dei Blancos, come nuovo tecnico.

