La Svizzera, reduce dal deludente pareggio con il Qatar, ha conquistato la sua prima vittoria al Mondiale battendo 4-1 la Bosnia con doppietta di Manzambi e gol di Vargas e Xhaka. Il successo colto a Los Angeles, che ha permesso ai rossocrociati di issarsi in testa al Gruppo A con 4 punti, è stato sicuramente meritato per gli elvetici. Gli uomini di Yakin, pur soffrendo in alcuni momenti, hanno fatto decisamente di più dei loro avversari. Di fatto qualificata per i 1/16, la Svizzera ha ora il primo posto nel girone nel suo mirino.