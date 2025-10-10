  1. Clienti privati
Verso Svizzera-Svezia Remo Freuler è il centrocampista che sfida gli infortuni, ecco il suo segreto

fon

10.10.2025

Freuler: «Anche senza giocare mi ha fatto crescere tantissimo»

Freuler: «Anche senza giocare mi ha fatto crescere tantissimo»

09.10.2025

Remo Freuler, raro per la sua quasi totale assenza di infortuni grazie a uno stile di vita attento, guida la Svizzera nella decisiva trasferta di qualificazione ai Mondiali in Svezia.

Redazione blue Sport

10.10.2025, 16:00

  • Remo Freuler è un calciatore che raramente si è fermato dagli infortuni: negli ultimi anni ha saltato solo poche partite per problemi muscolari o influenza.
  • Il centrocampista attribuisce la sua resistenza a uno stile di vita attento – alimentazione e cura del corpo – e a un po' di fortuna o predisposizione naturale.
  • L'esperienza di aver guardato la Svizzera ai Mondiali 2018 dalla panchina è stata per lui una leva motivazionale che lo ha fatto crescere e ambire a un ruolo da protagonista.
Ci sono calciatori che passano mezza carriera dal fisioterapista e nei centri di riabilitazione. E poi ci sono giocatori come Remo Freuler, che quasi mai restano fuori sulla panchina per infortunio.

Nel 2019 ha saltato una partita con l'Atalanta, nel 2022 dei problemi muscolari lo costrinsero a due settimane di stop e a marzo di quest'anno il veterano ha dovuto rinunciare a due partite della Nazionale per un'influenza.

Per il resto, il 33enne è sempre stato risparmiato dagli infortuni. Qual è il suo segreto? «Non faccio niente di eccezionale. Sto attento al mio corpo e mi alimento bene», ha detto Freuler il giorno prima dell'importante partita di qualificazione mondiale in Svezia, durante la conferenza stampa. «Ho uno stile di vita sano».

L'attaccante è in missione. Embolo stabilirà un record quasi centenario nel match contro la Svezia?

L'attaccante è in missioneEmbolo stabilirà un record quasi centenario nel match contro la Svezia?

«Penso che ci sia anche un po' di fortuna»

Da centrocampista centrale Freuler corre molto, ma raramente è costretto a scattare in velocità. «Forse aiuta il fatto che non sono così veloce. Per questo non sono così soggetto a stiramenti e lesioni muscolari», sorride. «Penso che ci sia anche un po' di fortuna. Forse è qualcosa di congenito».

Una partita in particolare l'ha mancata però, ma non per infortunio. Ai Mondiali del 2018, proprio contro la Svezia, aveva dovuto guardare i propri compagni dalla panchina. Non era ancora titolare con la maglia rossocrociata.

Nazionale. Murat Yakin: «Il morale è alto»

NazionaleMurat Yakin: «Il morale è alto»

Il match mancato è servito molto per la carriera del centrocampista: «È un match che mi ha fatto crescere molto. Non sono entrato in campo ma mi ha dato la voglia di esserci un giorno, la motivazione per migliorare e crescere sempre di più».

Allora la Nati si era inchinata per 1-0 agli ottavi di finale contro i nordici. Questa volta, con Freuler in campo, riuscirà a fare meglio? Magari un passo deciso verso i Mondiali?

Brignone: «Le Olimpiadi a Cortina? Un sogno. Ma lo è di più tornare a sciare»

Brignone: «Le Olimpiadi a Cortina? Un sogno. Ma lo è di più tornare a sciare»

Brignone a soli 4 mesi dalle Olimpiadi: «Tornerò a sciare solo se riuscirò a essere competitiva, se il mio corpo tornerà quello di un'atleta».

07.10.2025

Celta - Atlético 1-1

Celta - Atlético 1-1

LALIGA | 8ème journée | Saison 25/26

05.10.2025

Winterthur – Lugano 2:4

Winterthur – Lugano 2:4

Super League | 8° turno | stagione 25/26

05.10.2025

