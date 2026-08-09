Il Lugano travolge il FC Zurigo con un netto 5-0 e convince anche pochi giorni dopo l'impegno europeo. Ai microfoni di blue Sport Renato Steffen spiega cosa ha fatto la differenza: il lavoro tattico, le rotazioni e la forza di un gruppo che vuole continuare a stupire.

Hai fretta? Blue News riassume per te Il Lugano domina lo Zurigo 5-0 e resta a punteggio pieno in Super League nonostante gli impegni europei.

Renato Steffen attribuisce il successo alle rotazioni, alla preparazione tattica e alla profondità della rosa.

Il leader bianconero invita la squadra a restare concentrata sul presente: «Pensiamo solo al Lugano». Riepilogo creato con

Il risultato parla da solo, ma non racconta fino in fondo la superiorità mostrata dal Lugano contro lo Zurigo. Il netto 5-0 all'AIL Arena è arrivato appena tre giorni dopo l'impegno europeo contro il Runavík, ma la squadra di Mattia Croci-Torti non ha dato alcun segnale di stanchezza.

Anzi. I bianconeri hanno dominato dal primo all'ultimo minuto, trovando la via del gol con Behrens (doppietta), Steffen, Dos Santos e Moncada e confermandosi a punteggio pieno in Super League.

«È incredibile quello che abbiamo fatto oggi», racconta proprio il capitano ai microfoni di blue Sport. «Dopo la partita di giovedì non sapevamo nemmeno quali fossero le nostre riserve di energia. Ma oggi abbiamo dimostrato di avere preparato la partita nel migliore dei modi».

«Le nostre rotazioni li hanno mandati in crisi»

Per Steffen il successo ha una spiegazione precisa: il lavoro tattico preparato durante la settimana.

«Non siamo rimasti statici nelle nostre posizioni. Con le rotazioni abbiamo messo continuamente in difficoltà lo Zurigo. Giocavano uomo contro uomo, ma non sapevano chi marcare».

Una mobilità che, secondo l'attaccante, ha fatto la differenza fin dai primi minuti. «Credo che una vittoria con questo scarto sia assolutamente meritata. È stata una prestazione sensazionale di tutta la squadra».

«Oggi si è visto il valore della nostra rosa»

Con campionato, Coppa ed Europa alle porte, la profondità della rosa potrebbe diventare una delle armi principali dei ticinesi. E anche su questo il 34enne vede segnali molto positivi.

«Tutti devono essere concentrati e pronti quando vengono chiamati in causa. Oggi abbiamo visto che anche chi ha giocato meno ha fatto molto bene. Ognuno conosce il proprio ruolo e questo permette anche ai giovani di mettersi in mostra».

L'ex nazionale svizzero vede un gruppo cresciuto rispetto a un anno fa. «Stiamo dimostrando di essere una vera squadra. Siamo cresciuti insieme e questo rende il Lugano molto forte».

Infine, un pensiero va anche ai tifosi, sempre più numerosi nella nuova AIL Arena. «L'entusiasmo che si respira nel nuovo stadio ci dà tanta energia. Voglio fare i complimenti a tutta la squadra e allo staff per come abbiamo preparato questa partita».

Dopo il 5-0 al Zurigo, il messaggio del capitano è chiaro: il Lugano ha acquisito maggiore consapevolezza e vuole ritagliarsi un ruolo da protagonista.

L'intervista video (in tedesco)