  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Super League Lugano, respinto il ricorso per Bislimi

Swisstxt

28.11.2025 - 20:36

Uran Bislimi espulso a Thun.
Uran Bislimi espulso a Thun.
Keystone

Uran Bislimi non potrà scendere in campo sabato a Cornaredo contro il Sion.

SwissTXT

28.11.2025, 20:36

28.11.2025, 20:37

Espulso per l’intervento sul portiere del Thun, il centrocampista bianconero sarà costretto a scontare anche la seconda giornata di squalifica dopo che il ricorso dell’FCL è stato respinto in via definitiva.

Nel frattempo, come riportato dal «Corriere del Ticino», il Dipartimento arbitrale dell'ASF ha riconosciuto l'errore commesso nel valutare l'entrataccia su Doumbia nel match contro il San Gallo.

«L'intervento del VAR e la conseguente espulsione diretta di Okoroji sarebbero stati indispensabili».

I più letti

I genitori volano ai Caraibi con le figlie, ma quando tornano a casa vengono chiamati in tribunale
Totti e Bocchi accusati di abbandono di minori, Blasi insiste: interrogata la tata
I più ricchi in Svizzera? Ecco vincitori e vinti, la famiglia Blocher esce dalla top 10
S'è dimesso Andriy Jermak, l'uomo forte di Zelensky. Quanto è corrotto? Ecco cosa si sa su di lui
Michelle Hunziker beccata in compagnia di un altro uomo, ecco di chi si tratta

Altre notizie

National League. Lugano travolgente, 5-1 all'Ambrì nel terzo derby stagionale

National LeagueLugano travolgente, 5-1 all'Ambrì nel terzo derby stagionale

Copper Mountain. Gigante amaro per la Svizzera: Brennsteiner vince, Odermatt out

Copper MountainGigante amaro per la Svizzera: Brennsteiner vince, Odermatt out

Fondo. Nessun exploit svizzero a Ruka

FondoNessun exploit svizzero a Ruka

Video correlati

Xamax – Aarau 1:2

Xamax – Aarau 1:2

Challenge League | 15° turno | stagione 25/26

28.11.2025

Stade Nyonnais – Vaduz 0:1

Stade Nyonnais – Vaduz 0:1

Challenge League | 15° turno | stagione 25/26

28.11.2025

Rapperswil-Jona – Bellinzona 2:1

Rapperswil-Jona – Bellinzona 2:1

Challenge League | 15° turno | stagione 25/26

28.11.2025

Xamax – Aarau 1:2

Xamax – Aarau 1:2

Stade Nyonnais – Vaduz 0:1

Stade Nyonnais – Vaduz 0:1

Rapperswil-Jona – Bellinzona 2:1

Rapperswil-Jona – Bellinzona 2:1

Più video