Uran Bislimi non potrà scendere in campo sabato a Cornaredo contro il Sion.
Espulso per l’intervento sul portiere del Thun, il centrocampista bianconero sarà costretto a scontare anche la seconda giornata di squalifica dopo che il ricorso dell’FCL è stato respinto in via definitiva.
Nel frattempo, come riportato dal «Corriere del Ticino», il Dipartimento arbitrale dell'ASF ha riconosciuto l'errore commesso nel valutare l'entrataccia su Doumbia nel match contro il San Gallo.
«L'intervento del VAR e la conseguente espulsione diretta di Okoroji sarebbero stati indispensabili».