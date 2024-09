Sion – Lugano 0:0 Credit Suisse Super League // 7° turno // stagione 24/25 22.09.2024

I bianconeri tornano in Ticino con un solo punticino.

Swisstxt

Pochissime emozioni e nessun gol. Lugano e Sion non si sono fatti male al Tourbillon, dando vita a un confronto mai veramente decollato e conclusosi logicamente sullo 0-0.

Malgrado il maggior possesso palla, il 4-3-3 con Bottani come finto nove si è rivelato poco pungente: fedele testimonianza, gli zero tiri in porta lungo l'arco dei 90 minuti. Discorso analogo sull'altro fronte, dove solo Kabacalman (all'81esimo) ha impensierito Saipi.

Con il punto conquistato, la banda di Croci-Torti aggancia Zurigo e Lucerna in vetta. Nelle retrovie da segnalare invece il primo acuto dell'YB.

Swisstxt